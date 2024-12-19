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الرئاسي اليمني يثمن الدعم الكويتي السخي للشعب اليمني

12/19/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 19 - 12 (كونا) -- أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم الخميس عن تقديره للدور الإنساني والتنموي الرائد الذي تؤديه الكويت ومواقفها الأخوية الصادقة بجانب اليمن في مختلف المراحل والظروف.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى لقاء الزبيدي بسفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية.
وأشاد الزبيدي بالدعم السخي والمتواصل الذي قدمته الكويت على امتداد تاريخها لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن ودعمها الأخوي اللامحدود لإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرتها الحرب في عدد من القطاعات الحيوية وفي طليعتها قطاعي التعليم والصحة ودعمها المتواصل في المجال الإغاثي.
واستعرض اللقاء سبل تعزيز الدعم الكويتي للشعب اليمني في جوانب التنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع الخدمات ومساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإخراج البلاد من أزمتها والنهوض بالأوضاع المعيشية للمواطنين.
من جانبه أكد السفير الحجرف مواصلة دولة الكويت دعمها لليمن في هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز التعاون مع الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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