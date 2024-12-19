الرئاسي اليمني يثمن الدعم الكويتي السخي للشعب اليمني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 19 - 12 (كونا) -- أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم الخميس عن تقديره للدور الإنساني والتنموي الرائد الذي تؤديه الكويت ومواقفها الأخوية الصادقة بجانب اليمن في مختلف المراحل والظروف.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى لقاء الزبيدي بسفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية.
وأشاد الزبيدي بالدعم السخي والمتواصل الذي قدمته الكويت على امتداد تاريخها لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن ودعمها الأخوي اللامحدود لإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرتها الحرب في عدد من القطاعات الحيوية وفي طليعتها قطاعي التعليم والصحة ودعمها المتواصل في المجال الإغاثي.
واستعرض اللقاء سبل تعزيز الدعم الكويتي للشعب اليمني في جوانب التنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع الخدمات ومساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإخراج البلاد من أزمتها والنهوض بالأوضاع المعيشية للمواطنين.
من جانبه أكد السفير الحجرف مواصلة دولة الكويت دعمها لليمن في هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز التعاون مع الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية. (النهاية)
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