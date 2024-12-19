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الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يتوصلون لاتفاق لتجنيب البلاد إغلاقا حكوميا وشيكا

12/19/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية إن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي توصلوا اليوم الخميس لاتفاق من شأنه تجنيب البلاد إغلاقا حكوميا ابتداء من بعد غد وذلك بعد ساعات على إعلان رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون فشل اتفاق سابق تم تمريره في الكونغرس منذ يومين.
ووفقا لشبكة (ان بي سي ) الإخبارية قال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب الجمهوري توم كول للصحفيين إن الجمهوريين توصلوا إلى اتفاق جديد بشأن الإنفاق الحكومي غير أنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول ما سيتم تغييره من الحزمة الشاملة الأولية التي وافق عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري يوم الثلاثاء الماضي.
وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد بالاتفاق الذي وصفه بأنه "نجاح" تم تحقيقه في العاصمة الأمريكية ودعا الحزبين لتمريره اليوم.
وقال في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي: "لقد توصل الرئيس (مجلس النواب) مايك جونسون وأعضاء المجلس إلى اتفاق جيد جدا للشعب الأمريكي".
وقال إن "قانون الإغاثة الأمريكي لعام 2024 الذي تم الاتفاق عليه حديثا يعمل على إبقاء الحكومة مفتوحة وتمويل مزارعينا العظماء وغيرهم وتوفير الإغاثة لأولئك المتضررين بشدة من الأعاصير المدمرة" مشيرا إلى "إضافة جزء مهم للغاية وحيوي لأجندة أمريكا (...) سيتم تأجيل تاريخ سقف الديون غير الضروري للغاية لمدة عامين حتى 30 يناير 2027" علما أن مسألة سقف الديون هي السبب وراء إلغاء المقترح السابق من قبل الجمهوريين بعدما دعاهم ترامب لذلك وهو ما استدعى ردا من البيت الأبيض الذي اعترض بشدة على دعوة الرئيس المنتخب.
وأضاف ترامب: "يجب على جميع الجمهوريين وحتى الديمقراطيين أن يقوموا بفعل الأفضل لبلدنا وأن يصوتوا بـ "نعم" لهذا التشريع. الليلة!"
وسبق الإعلان عن الاتفاق إطلاق نواب جمهوريين في وقت سابق من اليوم دعوات لعدم تجنيب البلاد إغلاقا حكوميا. كما شجعوا على استمرار الاغلاق إلى أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل.
وأطلقت الدعوات من نواب جمهوريين وصفتهم شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية بأنهم من حلفاء ترامب من ضمنهم النائبة مارغوري تايلور التي قالت في منشور على منصة (اكس) إنها تتفق "تماما" مع الرأي الذي يعتبر أن الجمهوريين لا ينبغي أن يخافوا من الإغلاق مضيفة "يمكن للحكومة أن تغلق حتى 20 يناير".
وتوجهت إلى جونسون بالقول: "يجب أن نقف بحزم مع الشعب الأمريكي لوقف الجنون مهما كان الأمر. حتى لو كان علينا انتخاب قيادة جديدة" بالإشارة إلى السعي لإقالته في حال لم يستجب للدعوة.
ومن جانبهم أوضح نواب ديمقراطيون في تصريحات لشبكة (سي ان ان) في مجلس النواب بعد خروجهم من اجتماع مغلق عقد اليوم أنهم "غير راغبين في الرضوخ لمطالب الجمهوريين التي يقودها الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحلفاؤه بعد أن قتلوا فعليا مشروع قانون الإنفاق."
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز للشبكة إنه "من السابق لأوانه" التفاوض بشأن سقف الديون في هذه المرحلة وأضاف أن الديمقراطيين في مجلس النواب "لن يصوتوا" لحماية رئيس مجلس النواب مايك جونسون إذا ما قام الجمهوريون بطرح إقالته من منصبه للتصويت.
وشدد جيفريز على أنه "يمكن تجنب هذا الإغلاق المتهور إذا قام الجمهوريون في مجلس النواب ببساطة بما هو صائب من أجل الشعب الأمريكي والتزموا بالاتفاقية الحزبية التي تفاوضوا عليها بأنفسهم" واصفا الاتفاق بأنه "أفضل طريق للمضي قدما".
وفي السياق حثت وزارة الدفاع (بنتاغون) الكونغرس على "التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن مخصصات السنة المالية 2025 وتجنب إغلاق الحكومة" معتبرة أن انقطاع التمويل الفيدرالي عن الوزارة سيتسبب "باضطرابات خطيرة" في عملها.
وأفاد المتحدث باسم (بنتاغون) بات رايدر في ايجاز صحفي "لقد أجرت الوزارة استعدادات حكيمة للإغلاق المحتمل وقام كبار قادتنا بتحديث خطط الطوارئ الخاصة بنا."
وأشار إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن وقادة (بنتاغون) "يراقبون الموقف عن كثب ويظلون ملتزمين ببذل كل ما هو ممكن للتخفيف من التأثيرات الكبيرة التي قد يخلفها انقطاع التمويل والإغلاق على الوزارة."
ونوه بأنه في حال حدث الاغلاق الحكومي فإن "الأفراد العسكريين سيستمرون في الخدمة الفعلية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم في جميع أنحاء العالم للدفاع عن أمتنا وحماية مصالح أمننا القومي" غير أنه نبه إلى أن هؤلاء الأفراد "لن يتم دفع رواتبهم حتى يتم تخصيص أموال جديدة من قبل الكونغرس."
كما لفت إلى أن "الموظفين المدنيين بما في ذلك الفنيين العسكريين سيمنحون إجازات مع انقطاع المخصصات" محذرا من انقطاع التمويل من شأنه أن يتسبب في "اضطرابات خطيرة في جميع أنحاء وزارة الدفاع من الناحية الموضوعية ولا يزال من الممكن تجنبه."
وجاءت الحاجة إلى إجراء التمويل المؤقت بعدما فشل الكونغرس في تمرير مشاريع قوانين المخصصات السنوية لتمويل الوكالات الفيدرالية المختلفة بما في ذلك (بنتاغون) وأجهزة الأمن القومي وصولا إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية والنقل وغيرها.
ويذكر أنه بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر قام الكونغرس بتمرير مشروع تمويل مؤقت ينتهي بعد منتصف الليل غدا الجمعة. (النهاية)

ر س ر



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