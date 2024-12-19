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انطلاق بطولة اسيا لرفع الاثقال للناشئين بقطر

12/19/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 19 - 12 (كونا) - انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين والناشئات والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
وشهدت منافسات اليوم تحطيم رقم قياسي آسيوي عبر الرباعة الهندية يوشانا صبار التي توجت بالميدالية الذهبية في المجموع (135) كجم في منافسات (40) كجم (ناشئات) بعدما رفعت ثقلا قدره (60) كجم في (الخطف) وحصدت الميدالية الذهبية و(75) كجم في (النتر) وحققت ميدالية فضية.
وحلت الفلبينية ألتيا بكارو في المركز الثاني في المجموع (128) كجم فيما جاءت الفيتنامية هيونغ خاني في المركز الثالث في المجموع (125) كجم..
وأسفرت بقية نتائج اليوم الأول من البطولة عن فوز التايلاندية هميكا كمنوديسري بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات (الخطف والنتر والمجموع) للناشئات في وزن (45) كجم وجاءت في المركز الثاني الفلبينية انجلين كولنيا ثم الهندية فايال في الترتيب الثالث.
وفي منافسات الشابات في وزن (45) كجم فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية الهندية فايال وجاءت الفيتنامية كاكو وي في المركز الثاني ثم في المركز الثالث الفلبينية السكندرا دياز.
ويشارك في منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين والناشئات والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري (281) رياضيا ورياضية من بينهم (166) لاعبا و(115) لاعبة يمثلون (22) دولة آسيوية. (النهاية)

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