انطلاق بطولة اسيا لرفع الاثقال للناشئين بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة 19 - 12 (كونا) - انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين والناشئات والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
وشهدت منافسات اليوم تحطيم رقم قياسي آسيوي عبر الرباعة الهندية يوشانا صبار التي توجت بالميدالية الذهبية في المجموع (135) كجم في منافسات (40) كجم (ناشئات) بعدما رفعت ثقلا قدره (60) كجم في (الخطف) وحصدت الميدالية الذهبية و(75) كجم في (النتر) وحققت ميدالية فضية.
وحلت الفلبينية ألتيا بكارو في المركز الثاني في المجموع (128) كجم فيما جاءت الفيتنامية هيونغ خاني في المركز الثالث في المجموع (125) كجم..
وأسفرت بقية نتائج اليوم الأول من البطولة عن فوز التايلاندية هميكا كمنوديسري بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات (الخطف والنتر والمجموع) للناشئات في وزن (45) كجم وجاءت في المركز الثاني الفلبينية انجلين كولنيا ثم الهندية فايال في الترتيب الثالث.
وفي منافسات الشابات في وزن (45) كجم فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية الهندية فايال وجاءت الفيتنامية كاكو وي في المركز الثاني ثم في المركز الثالث الفلبينية السكندرا دياز.
ويشارك في منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال للناشئين والناشئات والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري (281) رياضيا ورياضية من بينهم (166) لاعبا و(115) لاعبة يمثلون (22) دولة آسيوية. (النهاية)
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