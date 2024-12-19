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وزير الخارجية العراقي: داعش يعيد صفوفه عقب استيلائه على أسلحة للجيش السوري

12/19/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد ـ 19 ـ 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ليل اليوم الخميس إن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) بدأ إعادة تنظيم صفوفه وتوسيع نطاق سيطرته بعدما استولى على كميات من الأسلحة خلفها انهيار الجيش السوري وانسحابه وتركه لمخازن أسلحته.
وخلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط هاميش فالكونر حذر حسين من "هروب عناصر داعش من السجون ومن انفلات الوضع في معسكر الهول الذي يضم اسر التنظيم وعدد من عناصره وانعكاس ذلك على الامن في سوريا والعراق". ودعا حسين الى بناء العملية السياسية السورية على اساس مشاركة ممثلي جميع المكونات مشددا على اهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري.
بدوره أعرب الوزير البريطاني عن قلق بلاده من احتمالية وقوع تصادم مسلح بين عدد من التنظيمات المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لا يتحمل المزيد من القتال الداخلي .
(النهاية) ع ح ه / ه س ص

MENAFN19122024000071011013ID1109014894

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