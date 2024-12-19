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البنتاغون: لدينا في سوريا منذ شهور ألفي جندي لا 900

12/19/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الخميس أن نحو 2000 جندي أمريكي منتشرون في سوريا بالفعل منذ شهور أي قبل سقوط نظام الأسد وهو أكثر من ضعف العدد البالغ 900 جندي الذي كانت قد أعلنت عنه أكثر من مرة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في ايجاز صحفي "كما تعلمون كنا نطلعكم بانتظام على أن هناك ما يقرب من 900 جندي أمريكي منتشرين في سوريا".
وأفاد بأنه "في ضوء الوضع في سوريا والاهتمام الكبير به علمنا مؤخرا أن هذه الأرقام أعلى من ذلك ولذلك طلبنا التحقق من العدد. علمت اليوم أنه في الواقع يوجد حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا.
وأضاف "حسب فهمي ووفق ما تم شرحه لي تعتبر هذه القوات الإضافية قوات تناوبية مؤقتة يتم نشرها لتلبية متطلبات المهمة المتغيرة في حين أن عدد 900 جندي هو الرقم الأساسي للجنود المتواجدين ضمن عمليات نشر أطول أمدا".
وأوضح أنه "بالنسبة للعديد من عمليات نشر القوات التي نقوم بها فإن الأرقام (عدد الجنود) تتقلب من وقت لآخر."
ونوه بأنه "نظرا لأن هذا الرقم أعلى بكثير مما كنا نطلعكم عليه أردت أن أخبركم بمجرد معرفتي بهذه المعلومات" مشيرا إلى أن "هناك اعتبارات أمنية دبلوماسية وعملياتية ترتبط بعمليات النشر وأعداد الجنود في كثير من الأحيان وهذا هو الحال بالتأكيد هنا."
كما شدد على أن القوات البالغ عددها 2000 جندي "تعزز مهمة هزيمة داعش" على وجه التحديد.
ولفت إلى أنه " لا توجد خطط حاليا لوقف مهمة هزيمة داعش" في سوريا "مؤكدا أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدا كبيرا."
كما أكد أن القوات المذكورة متواجدة في سوريا "قبل سقوط نظام الأسد."
وفي إجابة على سؤال بشأن تقييم البنتاغون لوضع وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والقوات المدعومة من تركيا غرب الفرات وما إذا كان لها أي دور في فرضها أو دعم استمرارها قال رايدر: "تركز قواتنا في سوريا على مهمة هزيمة داعش في إشارة إلى أن السؤال المطروح ليس من ضمن مهام وزارة الدفاع الأمريكية.
وأضاف "من الواضح أننا لا نريد أن نرى قتالا بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المدعومة من تركيا في سوريا."
وفي المقابل أكد رايدر أن "الأمن والاستقرار مهمان للغاية وخاصة في هذا الوقت الهش الآن في سوريا" مضيفا "نشجع جميع الأطراف على الحفاظ على هذا السلام والاستقرار لدعم الشعب السوري."
وفيما يتعلق باستيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية فور الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد جدد رايدر التأكيد على موقف الولايات المتحدة التي تعتبر أن "نشر القوات الاسرائيلية في المنطقة يجب أن يكون مؤقتا وأن اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 يجب أن يظل ساريا."
وفي سياق خروقات وقف إطلاق النار في لبنان من قبل جيش الاحتلال الذي أبلغت عنه الحكومة اللبنانية تكرارا وما إذا كانت تلك الخروقات تشكل خطرا على استمرار الهدنة قال المتحدث باسم البنتاغون "نعتقد أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا."
وعبر عن الاعتقاد أنه "من مصلحة الجميع ضمان استمرار وقف إطلاق النار" مؤكدا "سنواصل التشاور بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة" (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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