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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

12/19/2024 11:25:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - البنتاغون يعلن أن ألفي جندي أمريكي منتشرون بالفعل في سوريا منذ أشهر وليس 900 كما أعلن سابقا.
بغداد - وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يحذر من أن تنظيم "داعش" يعيد تنظيم صفوفه بعدما استولى على كميات من الأسلحة التي خلفها الجيش السوري عقب انهياره.
بغداد - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن استئناف عمل السفارة العراقية في دمشق ويشدد على استعداده للتواصل مع ما يعرف بـ "الإدارة السورية الجديدة".

- واشنطن - آلاف السائقين في عملاق التجارة الالكترونية العالمية "أمازون" يبدؤون إضرابا في 4 ولايات أمريكية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
القاهرة - قادة دول الثماني يصدرون "إعلان القاهرة" في ختام أعمال قمتهم بالعاصمة المصرية لتدشين خريطة طريق شاملة لمستقبل التعاون الاقتصادي.
دبي - صقارو الكويت يحتلون المركز الرابع لبطولة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور التي أجريت في دبي بمشاركة 20 بلدا. (النهاية) ه س ص

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