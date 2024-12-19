بنك السلام راعيا بلاتينيا لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المالية والإدارية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، دور برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية في دعم مواصلة تطوير المسار العلمي للشباب البحريني، والعمل على الاستثمار الأمثل في طاقاتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى ما يحظى به البرنامج من متابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى إعلان بنك السلام راعيًا بلاتينيًّا للبرنامج، وذلك في إطار مواصلة البنك دوره الاجتماعي بالاهتمام بالطاقات الشبابية، ودعمه برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية كراعٍ في الفئة البلاتينية.
وأشاد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بدور الجهات الراعية للبرنامج في الإسهام في تعزيز مخرجات البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة بما يوفر أفضل الفرص التعليمية لأبناء الوطن من الطلبة المتفوقين، وإعدادهم على مستوى عالمي لمتطلبات سوق العمل، ليصبحوا شركاء في مسيرة التنمية والبناء.
وبهذه المناسبة، صرّح رفيق النايض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام قائلًا: «نشيد برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تنمية الشباب وتطوير قدرات الكوادر البحرينية»، مؤكدًا حرص البنك على بناء علاقة طويلة الأمد مع برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، والعمل بشكل مباشر مع البرنامج، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساهمة في نمو هذا البرنامج المهم من أجل دعم وإعداد الأجيال القادمة.
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