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بنك السلام راعيا بلاتينيا لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

12/19/2024 11:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لبرنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬دور‭ ‬برنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المسار‭ ‬العلمي‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬طاقاتهم‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬إعلان‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬راعيًا‭ ‬بلاتينيًّا‭ ‬للبرنامج،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬البنك‭ ‬دوره‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية،‭ ‬ودعمه‭ ‬برنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية‭ ‬كراعٍ‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬البلاتينية‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بدور‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للبرنامج‭ ‬في‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مخرجات‭ ‬البرنامج‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين،‭ ‬وإعدادهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ليصبحوا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬رفيق‭ ‬النايض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نشيد‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬البرنامج،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬وإعداد‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

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