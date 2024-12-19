بنك البحرين للتنمية يعلن الشركة الفائزة في حملة ((افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ (‬ BDB ‭) ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬استدارة‭ ‬للتجارة‭ ‬العامة‭ ‬بالجائزة‭ ‬النقدية‭ ‬البالغ‭ ‬قيمتها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬حساب‭ ‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭ ‬واربح‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬البنك‭ ‬والمدققين‭ ‬الداخليين‭.‬

يُذكر‭ ‬بأن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬شامل‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تجارة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بطرح‭ ‬ثلاث‭ ‬حملات‭ ‬منفصلة‭ ‬تستهدف‭ ‬مكافأة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بجوائز‭ ‬مجزية‭. ‬وبإمكان‭ ‬العملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬رقميًا،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬قدرها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬إيداع‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬للرصيد،‭ ‬مع‭ ‬منحهم‭ ‬معدل‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسي‭ ‬يبلغ‭ ‬3 , 5 % ‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سنوي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬العرادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للشركة‭ ‬الفائزة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نهنئ‭ ‬شركة‭ ‬استدارة‭ ‬للتجارة‭ ‬العامة‭ ‬لفوزها‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬حساب‭ ‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭ ‬واربح‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬متمنين‭ ‬التوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬المقبلة‭. ‬وإننا‭ ‬نطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهج‭ ‬مكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬تفردًا‭ ‬وكفاءةً‭. ‬ونحن‭ ‬نتعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬السعي‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬وتتخطى‭ ‬توقعاتهم‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وتدعم‭ ‬نمومهم‭ ‬وازدهارهم‮»‬‭.‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬مساعيه‭ ‬الرامية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مبسطة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الهادفة‭ ‬للنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وهو‭ ‬يوفر‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تجارة‮»‬‭ ‬ – ‭ ‬الذراع‭ ‬الرقمي‭ ‬للبنك‭ ‬ – ‭ ‬حلولاً‭ ‬مصرفية‭ ‬ذكية‭ ‬وفعّالة‭ ‬تتيح‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‮»‬‭ ‬بخطوات‭ ‬ميسرة،‭ ‬أو‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬التمويل‭ ‬رقميًا،‭ ‬أو‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬المتنوعة‭ ‬المصممة‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭.‬