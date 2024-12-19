بنك البحرين للتنمية يعلن الشركة الفائزة في حملة ((افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين للتنمية ( BDB ) فوز شركة استدارة للتجارة العامة بالجائزة النقدية البالغ قيمتها 1 , 000 دينار بحريني، وذلك ضمن سحوبات شهر أكتوبر لحملة «افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح». وقد تم إجراء السحب يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من مسؤولي البنك والمدققين الداخليين.
يُذكر بأن بنك البحرين للتنمية قد أطلق في وقت لاحق من العام، برنامج مكافآت شامل عبر منصة «تجارة» التابعة له، حيث قام بطرح ثلاث حملات منفصلة تستهدف مكافأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجوائز مجزية. وبإمكان العملاء فتح حساب «تجارة تحت الطلب» جديد رقميًا، والحصول على فرصة الفوز بجائزة قدرها 1 , 000 دينار بحريني، وذلك مقابل إيداع 300 دينار بحريني كحد أدنى للرصيد، مع منحهم معدل فائدة تنافسي يبلغ 3 , 5 % على نحو سنوي.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد علي يوسف العرادي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك البحرين للتنمية عن خالص تهانيه للشركة الفائزة قائلاً: «يسعدنا أن نهنئ شركة استدارة للتجارة العامة لفوزها في سحب حملة «افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح» لشهر أكتوبر، متمنين التوفيق لجميع عملائنا الكرام في السحوبات المقبلة. وإننا نطمح من خلال نهج مكافأة العملاء الكرام لتزويدهم بتجربة مصرفية أكثر تفردًا وكفاءةً. ونحن نتعهد بمواصلة السعي لتطوير الخدمات المصرفية، التي من شأنها أن تلبي تطلعاتهم المالية، وتتخطى توقعاتهم المؤسسية، وتدعم نمومهم وازدهارهم».
ويواصل بنك البحرين للتنمية مساعيه الرامية لتقديم خدمات مصرفية مبسطة، علاوة على جهوده الهادفة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وهو يوفر عبر منصة «تجارة» – الذراع الرقمي للبنك – حلولاً مصرفية ذكية وفعّالة تتيح لأصحاب الأعمال فتح حساب «تجارة تحت الطلب» بخطوات ميسرة، أو التقدم بطلبات التمويل رقميًا، أو الاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية الرقمية المتنوعة المصممة لدعم الشركات.
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