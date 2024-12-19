Friday, 20 December 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك البحرين للتنمية يعلن الشركة الفائزة في حملة ((افتح حساب تجارة تحت الطلب واربح))

12/19/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ (‬ BDB ‭) ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬استدارة‭ ‬للتجارة‭ ‬العامة‭ ‬بالجائزة‭ ‬النقدية‭ ‬البالغ‭ ‬قيمتها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬حساب‭ ‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭ ‬واربح‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬البنك‭ ‬والمدققين‭ ‬الداخليين‭.‬

يُذكر‭ ‬بأن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬شامل‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تجارة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بطرح‭ ‬ثلاث‭ ‬حملات‭ ‬منفصلة‭ ‬تستهدف‭ ‬مكافأة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بجوائز‭ ‬مجزية‭. ‬وبإمكان‭ ‬العملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬رقميًا،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬قدرها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬إيداع‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬للرصيد،‭ ‬مع‭ ‬منحهم‭ ‬معدل‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسي‭ ‬يبلغ‭ ‬3 , 5 % ‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سنوي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬العرادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للشركة‭ ‬الفائزة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نهنئ‭ ‬شركة‭ ‬استدارة‭ ‬للتجارة‭ ‬العامة‭ ‬لفوزها‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬افتح‭ ‬حساب‭ ‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭ ‬واربح‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬متمنين‭ ‬التوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬المقبلة‭. ‬وإننا‭ ‬نطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهج‭ ‬مكافأة‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬تفردًا‭ ‬وكفاءةً‭. ‬ونحن‭ ‬نتعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬السعي‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬وتتخطى‭ ‬توقعاتهم‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وتدعم‭ ‬نمومهم‭ ‬وازدهارهم‮»‬‭.‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬مساعيه‭ ‬الرامية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مبسطة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الهادفة‭ ‬للنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وهو‭ ‬يوفر‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تجارة‮»‬‭ ‬ ‭ ‬الذراع‭ ‬الرقمي‭ ‬للبنك‭ ‬ ‭ ‬حلولاً‭ ‬مصرفية‭ ‬ذكية‭ ‬وفعّالة‭ ‬تتيح‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬تجارة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‮»‬‭ ‬بخطوات‭ ‬ميسرة،‭ ‬أو‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬التمويل‭ ‬رقميًا،‭ ‬أو‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬المتنوعة‭ ‬المصممة‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭.‬

MENAFN19122024000055011008ID1109014864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث