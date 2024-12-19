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دبي ترسي خط المترو الجديد بكلفة 5.6 مليارات دولار على شركات صينية وتركية

12/19/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

منحت
دبي‮
‬عقداً‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬حوالي‭ ‬5‭.‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬لتحالف‭ ‬شركات‭ ‬تركية‭ ‬وصينية‭ ‬لمشروع‭ ‬خط‭ ‬جديد‭ ‬للمترو،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬التطوير‭ ‬وتخفيف‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬الإمارة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬متزايداً‭ ‬للنشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والسكان‭.‬

أرست‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الطرق‭ ‬والمواصلات‮»‬‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬مشروع‭ ‬خط‭ ‬المترو‭ ‬الأزرق‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬14‭ ‬محطة‭ ‬ويمتد‭ ‬الى‭ ‬مسافة‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬مابا‮»‬‭ ‬و«ليماك‮»‬‭ ‬التركيتين‭ ‬و«سي‭ ‬آر‭ ‬آر‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الصينية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نشره‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬اكتمال‭ ‬الخط،‭ ‬الذي‭ ‬يستوعب‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬راكب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬للاتجاهين،‭ ‬بحلول‭ ‬سبتمبر‭ ‬2029‭ ‬ليخدم‭ ‬منطقة‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬2040،‭ ‬وبما‭ ‬يقلل‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ،‭ ‬وفق‭ ‬المنشور‭.‬

كان‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‮
‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬قد
أعلن‭ ‬أواخر‭ ‬2023‭ ‬اعتماد‭ ‬المشروع‭ ‬بتكلفة‭ ‬قُدّرت‭ ‬حينها‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭.‬

يغطي‭ ‬خط‭ ‬المترو‭ ‬الجديد‭ ‬مناطق‭ ‬بينها‭ ‬مرسى‭ ‬خور‭ ‬دبي،‭ ‬وفيستيفال‭ ‬سيتي،‭ ‬والمدينة‭ ‬العالمية،‭ ‬والراشدية،‭ ‬والورقاء،‭ ‬ومردف،‭ ‬ومناطق‭ ‬حضرية‭ ‬مثل‭ ‬واحة‭ ‬السيليكون‭ ‬والمدينة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬ويمتد‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭. ‬وسينقل‭ ‬الخط‭ ‬الجديد‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬راكب‭ ‬يوميا‭ ‬بحلول‭ ‬2030،‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬320‭ ‬ألفاً‭ ‬بحلول‭ ‬2040‭.‬


‬ومطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬مطارات‭ ‬العالم‭ ‬ازدحاماً،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬مجلس‭ ‬المطارات‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

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