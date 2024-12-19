دبي ترسي خط المترو الجديد بكلفة 5.6 مليارات دولار على شركات صينية وتركية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
منحت
دبي
عقداً بقيمة 20.5 مليار درهم (حوالي 5.6 مليارات دولار) لتحالف شركات تركية وصينية لمشروع خط جديد للمترو، وذلك ضمن مساعي التطوير وتخفيف الازدحام المروري على الطرق في الإمارة، التي تشهد نمواً متزايداً للنشاط الاقتصادي والسكان.
أرست «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي مشروع خط المترو الأزرق الذي يضم 14 محطة ويمتد الى مسافة 30 كيلومتراً على شركات «مابا» و«ليماك» التركيتين و«سي آر آر سي» الصينية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس» أمس الخميس.
ومن المقرر اكتمال الخط، الذي يستوعب 46 ألف راكب في الساعة للاتجاهين، بحلول سبتمبر 2029 ليخدم منطقة يُتوقع أن يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة في 2040، وبما يقلل الازدحام المروري بنسبة 20 % ، وفق المنشور.
كان حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد
أعلن أواخر 2023 اعتماد المشروع بتكلفة قُدّرت حينها عند 18 مليار درهم.
يغطي خط المترو الجديد مناطق بينها مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي، والمدينة العالمية، والراشدية، والورقاء، ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية، ويمتد إلى مطار دبي الدولي. وسينقل الخط الجديد 200 ألف راكب يوميا بحلول 2030، يرتفع إلى 320 ألفاً بحلول 2040.
ومطار دبي الدولي هو أكثر مطارات العالم ازدحاماً، وذلك للعام العاشر على التوالي، وفقاً لما أعلنه مجلس المطارات الدولي في وقت سابق من العام.
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