المراهنون على هبوط ((نيسان)) يتحسرون بعد صعود أسهمها 30%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واجه‭ ‬المتداولون‭ ‬الذين‭ ‬راهنوا‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬نيسان‭ ‬موتور‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الأكثر‭ ‬استهدافاً‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬أسبوعاً‭ ‬صعباً،‭ ‬بعدما‭ ‬قفزت‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30 % ‭ ‬خلال‭ ‬يومين،‭ ‬إثر‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬محادثات‭ ‬اندماج‭ ‬مع‭ ‬منافستها‭ ‬الرئيسية‭ ‬‮«‬‭ ‬هوندا‭ ‬موتور‮»‬‭.‬

بلغت‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬نيسان‮»‬‭ ‬المتداولة‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬22 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار‭ ‬حول‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬السهم‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬بأكبر‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬‮«‬إس‭ ‬آند‭ ‬بي‭ ‬غلوبال‮»‬‭ (‬ S ‭&‬ P ‭ ‬ Global ‭).‬‮

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قال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬شينجي‭ ‬أوياما،‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هوندا‮»‬‭ ‬تدرس

عدة‭ ‬خيارات‭ ‬تشمل‭ ‬الاندماج‭ ‬والاتفاق‭ ‬مع‭ ‬نيسان‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك،‭ ‬وحتى‭ ‬تشكيل‭ ‬شركة‭ ‬قابضة‭.‬

قال‭ ‬تسوجويا‭ ‬أونيزوكا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أوريور‭ ‬آسيت‭ ‬مانجمنت‮»‬‭ (‬ Orior ‭ ‬ Asset ‭ ‬ Management ‭) ‬إن‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬نيسان‮»‬‭ ‬أصبحت‭ ‬هدفاً‭ ‬سهلاً‭ ‬للبيع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المتعاملين‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬توقعات‭ ‬لأن‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قوية‭ ‬لتحسين‭ ‬أرباحها‭ ‬أو‭ ‬أدائها‭ ‬المالي‭.‬

توقعات‭ ‬سهم‭ ‬‮«‬نيسان‮»‬

من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬سهم‭ ‬‮«‬نيسان‮»‬‭ ‬حال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاندماج‭ ‬بين‭ ‬الشركتين،‭ ‬لكن‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬قد‭ ‬تصعد‭ ‬مجدداً‭ ‬إذا‭ ‬تعثرت‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الشركتين،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬النتائج‭ ‬المتوقعة،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬أونيزوكا‭.‬‮

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وقفزت‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬نيسان‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬هبطت‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬المتعثرة‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬بسبب‭ ‬التراجع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭.‬

يقترض‭ ‬البائعون‭ ‬على‭ ‬المكشوف‭ ‬الأسهم‭ ‬ويبيعونها،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬شرائها‭ ‬لاحقاً‭ ‬بسعر‭ ‬أقل‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أسهم‭ ‬نيسان‭ ‬منخفضة‭ ‬بنحو‭ ‬25 % ‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاعها‭ ‬مؤخراً‭.‬