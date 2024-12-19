Friday, 20 December 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناقصة لإنشاء مركز حسين علي يتيم الصحي بمدينة سلمان بـ8.9 ملايين دينار

12/19/2024 11:24:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬13‭ ‬مناقصة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭. ‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ QUICK ‭ ‬ ZEBRA ‭ ‬ SERVICES ‭ ‬لمناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لخدمات‭ ‬تنظيف‭ ‬الواجهات‭ ‬والمباني‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بمبلغ‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬و389‭ ‬ألفا‭ ‬328‭ ‬دينارا‭.‬

وتسعى‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تنظيف‭ ‬الواجهات‭ ‬والمباني‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬المواصفات،‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬ومؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الشاملة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬من‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الناجح‭ ‬تغطية‭ ‬المتطلبات‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬محدد‭. ‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لصيانة‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬والمعدات‭ ‬الميكانيكية‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الركاب‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬والمرافق‭ ‬المساعدة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ DALKIA ‭ ‬ US ‭ ‬ CHILLERS ‭ ‬ SERVICES ‭ ‬ LLC ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬و487‭ ‬ألفا‭ ‬و327‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لتبريد‭ ‬المناطق‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬6‭ ‬ملايين،‭ ‬و715‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬دينار‭.‬

تسعى‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬صيانة‭ ‬سنوي‭ (‬ AMC ‭) ‬لإجراء‭ ‬أنشطة‭ ‬الصيانة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوحدات‭ ‬الطرفية‭ ‬لتكييف‭ ‬الهواء‭ (‬التيار‭ ‬المستمر‭ ‬والمياه‭ ‬المبردة‭)‬،‭ ‬والمضخات،‭ ‬ومحطات‭ ‬التناضح‭ ‬العكسي،‭ ‬وخزانات‭ ‬المياه،‭ ‬ومحطات‭ ‬التبريد،‭ ‬والأرضية‭ ‬معدات‭ ‬الدعم‭ (‬ GSE ‭)
‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ومحطات‭ ‬الرفع‭. ‬

قامت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بتفصيل‭ ‬المواصفات‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬هذا‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلبي‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الفائز‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭. ‬يوصى‭ ‬بإجراء‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬للوثيقة‭ ‬لضمان‭ ‬الفهم‭ ‬الكامل‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬المحددة‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتجميل‭ ‬دوار‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Newcastle ‭ ‬ construction
‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬و165‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬انترلوك‭ ‬لمقاولات‭ ‬الصيانة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬758‭ ‬ألفا‭ ‬و585‭ ‬دينارا‭. ‬

يشتمل‭ ‬نطاق‭ ‬عمل‭ ‬مشروع‭ ‬تجميل‭ ‬دوار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أعمال‭ ‬هدم‭ ‬وإزالة‭ ‬معالم‭ ‬الموقع‭ ‬الحالية‭ ‬وتنظيف‭ ‬الموقع‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭. ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬حاجز‭ ‬من‭ ‬الجدار‭ ‬الخرساني‭ ‬لصد‭ ‬التربة‭ ‬وجميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتربة‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬وحفر‭ ‬وتسوية‭ ‬ودفان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الحدائق‭ ‬الإنشائية،‭ ‬وأعمال‭ ‬تنسيق‭ ‬الحدائق،‭ ‬ونظام‭ ‬شبكة‭ ‬الري‭ ‬الأتوماتيكي‭ ‬وتوصيله‭ ‬مع‭ ‬الخزان‭ ‬شبكة‭ ‬الري،‭ ‬وأعمال‭ ‬الإضاءة‭ ‬والكهرباء‭ ‬وجميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬الصحي‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬450001534،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Ahmed ‭ ‬ Mansoor ‭ ‬ Al ‭ ‬ a'ali
‬‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬و319‭ ‬ألفا‭ ‬و550‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭
‬محمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬الخرافي‭ ‬وأولاده‭ ‬للتجارة‭ ‬العامة‭ ‬والمقاولات‭ ‬العامة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬و999‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

المشروع‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬4 , 2811‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ومساحة‭ ‬البنــاء‭ ‬12 , 303متر‭ ‬مربع‭. ‬يشتمل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أدوار‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬الاستقبال‭ ‬والسجلات‭ ‬الصحية،‭ ‬قسم‭ ‬الاستشارات‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬ويضم‭ ‬15‭ ‬عيادة‭ ‬للأطباء،‭ ‬قسم‭ ‬الصيدلية،‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة،‭ ‬قسم‭ ‬المختبر،‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ،‭ ‬قسم‭ ‬صحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭ ‬ويضم‭ ‬10‭ ‬عيادات،‭ ‬وقسم‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭ ‬والأمومة‭ ‬والإدارة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬المصاحبة‭ ‬ومبان‭ ‬مخصصة‭ ‬للخدمات‭.‬

MENAFN19122024000055011008ID1109014861

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث