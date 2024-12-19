مناقصة لإنشاء مركز حسين علي يتيم الصحي بمدينة سلمان بـ8.9 ملايين دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬13‭ ‬مناقصة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭. ‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ QUICK ‭ ‬ ZEBRA ‭ ‬ SERVICES ‭ ‬لمناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لخدمات‭ ‬تنظيف‭ ‬الواجهات‭ ‬والمباني‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بمبلغ‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬و389‭ ‬ألفا‭ ‬328‭ ‬دينارا‭.‬

وتسعى‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تنظيف‭ ‬الواجهات‭ ‬والمباني‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬المواصفات،‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬ومؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الشاملة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬من‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الناجح‭ ‬تغطية‭ ‬المتطلبات‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬محدد‭. ‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لصيانة‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬والمعدات‭ ‬الميكانيكية‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الركاب‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬والمرافق‭ ‬المساعدة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ DALKIA ‭ ‬ US ‭ ‬ CHILLERS ‭ ‬ SERVICES ‭ ‬ LLC ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬و487‭ ‬ألفا‭ ‬و327‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لتبريد‭ ‬المناطق‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬6‭ ‬ملايين،‭ ‬و715‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬دينار‭.‬

تسعى‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬صيانة‭ ‬سنوي‭ (‬ AMC ‭) ‬لإجراء‭ ‬أنشطة‭ ‬الصيانة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوحدات‭ ‬الطرفية‭ ‬لتكييف‭ ‬الهواء‭ (‬التيار‭ ‬المستمر‭ ‬والمياه‭ ‬المبردة‭)‬،‭ ‬والمضخات،‭ ‬ومحطات‭ ‬التناضح‭ ‬العكسي،‭ ‬وخزانات‭ ‬المياه،‭ ‬ومحطات‭ ‬التبريد،‭ ‬والأرضية‭ ‬معدات‭ ‬الدعم‭ (‬ GSE ‭)

‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ومحطات‭ ‬الرفع‭. ‬

قامت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بتفصيل‭ ‬المواصفات‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬هذا‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلبي‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الفائز‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭. ‬يوصى‭ ‬بإجراء‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬للوثيقة‭ ‬لضمان‭ ‬الفهم‭ ‬الكامل‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬المحددة‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتجميل‭ ‬دوار‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Newcastle ‭ ‬ construction ‭

‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬و165‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬انترلوك‭ ‬لمقاولات‭ ‬الصيانة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬758‭ ‬ألفا‭ ‬و585‭ ‬دينارا‭. ‬

يشتمل‭ ‬نطاق‭ ‬عمل‭ ‬مشروع‭ ‬تجميل‭ ‬دوار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أعمال‭ ‬هدم‭ ‬وإزالة‭ ‬معالم‭ ‬الموقع‭ ‬الحالية‭ ‬وتنظيف‭ ‬الموقع‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭. ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬حاجز‭ ‬من‭ ‬الجدار‭ ‬الخرساني‭ ‬لصد‭ ‬التربة‭ ‬وجميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتربة‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬وحفر‭ ‬وتسوية‭ ‬ودفان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الحدائق‭ ‬الإنشائية،‭ ‬وأعمال‭ ‬تنسيق‭ ‬الحدائق،‭ ‬ونظام‭ ‬شبكة‭ ‬الري‭ ‬الأتوماتيكي‭ ‬وتوصيله‭ ‬مع‭ ‬الخزان‭ ‬شبكة‭ ‬الري،‭ ‬وأعمال‭ ‬الإضاءة‭ ‬والكهرباء‭ ‬وجميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬الصحي‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬450001534،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Ahmed ‭ ‬ Mansoor ‭ ‬ Al ‭ ‬ a'ali ‮

‬‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬و319‭ ‬ألفا‭ ‬و550‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭

‬محمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬الخرافي‭ ‬وأولاده‭ ‬للتجارة‭ ‬العامة‭ ‬والمقاولات‭ ‬العامة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬و999‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

المشروع‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬4 , 2811‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ومساحة‭ ‬البنــاء‭ ‬12 , 303متر‭ ‬مربع‭. ‬يشتمل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أدوار‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬الاستقبال‭ ‬والسجلات‭ ‬الصحية،‭ ‬قسم‭ ‬الاستشارات‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬ويضم‭ ‬15‭ ‬عيادة‭ ‬للأطباء،‭ ‬قسم‭ ‬الصيدلية،‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة،‭ ‬قسم‭ ‬المختبر،‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ،‭ ‬قسم‭ ‬صحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭ ‬ويضم‭ ‬10‭ ‬عيادات،‭ ‬وقسم‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭ ‬والأمومة‭ ‬والإدارة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬المصاحبة‭ ‬ومبان‭ ‬مخصصة‭ ‬للخدمات‭.‬