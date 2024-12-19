مناقصة لإنشاء مركز حسين علي يتيم الصحي بمدينة سلمان بـ8.9 ملايين دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت نوال عباس:
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 13 مناقصة من جهات متصرفة.
وتقدمت شركة QUICK ZEBRA SERVICES لمناقصة طرحتها مجموعة طيران الخليج لخدمات تنظيف الواجهات والمباني العالية في مطار البحرين الدولي بمبلغ بقيمة 2 مليون و389 ألفا 328 دينارا.
وتسعى شركة مطار البحرين من خلال هذه المناقصة للحصول على مقترحات من مقدمي العطاءات لتقديم خدمات تنظيف الواجهات والمباني العالية في مطار البحرين الدولي. لقد قدمت شركة مطار البحرين في هذه المناقصة المواصفات، اتفاقية مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمتطلبات الشاملة، ويتوقع من مقدم العطاء الناجح تغطية المتطلبات كما هو محدد.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها مجموعة طيران الخليج لصيانة تكييف الهواء والمعدات الميكانيكية في مبنى الركاب بمطار البحرين الدولي والمرافق المساعدة، وتقدمت شركة DALKIA US CHILLERS SERVICES LLC بأقل العطاءات بقيمة 5 ملايين و487 ألفا و327 دينارا، بينما تقدمت شركة البحرين لتبريد المناطق بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 6 ملايين، و715 ألفا و500 دينار.
تسعى شركة مطار البحرين من خلال هذه المناقصة إلى الحصول على عروض من مقدمي العطاءات للحصول على عقد صيانة سنوي ( AMC ) لإجراء أنشطة الصيانة للعديد من الأصول المتعلقة بالوحدات الطرفية لتكييف الهواء (التيار المستمر والمياه المبردة)، والمضخات، ومحطات التناضح العكسي، وخزانات المياه، ومحطات التبريد، والأرضية معدات الدعم ( GSE )
بالإضافة إلى خطوط أنابيب البنية التحتية ومحطات الرفع.
قامت شركة مطار البحرين بتفصيل المواصفات الضرورية في طلب تقديم العروض هذا ومن المتوقع أن يلبي مقدم العطاء الفائز هذه المتطلبات على النحو المبين. يوصى بإجراء مراجعة شاملة للوثيقة لضمان الفهم الكامل والالتزام بالمعايير المحددة.
بينما تنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها وزارة شؤون البلديات والزراعة لتجميل دوار ولي العهد، وتقدمت شركة Newcastle construction
بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 310 آلاف و165 دينارا، بينما تقدمت شركة انترلوك لمقاولات الصيانة بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 758 ألفا و585 دينارا.
يشتمل نطاق عمل مشروع تجميل دوار ولي العهد أعمال هدم وإزالة معالم الموقع الحالية وتنظيف الموقع والتخلص من المخلفات. والتي تتكون من إنشاء حاجز من الجدار الخرساني لصد التربة وجميع الأعمال المرتبطة بالتربة من إزالة وحفر وتسوية ودفان، بالإضافة إلى أعمال الحدائق الإنشائية، وأعمال تنسيق الحدائق، ونظام شبكة الري الأتوماتيكي وتوصيله مع الخزان شبكة الري، وأعمال الإضاءة والكهرباء وجميع الأعمال المرتبطة بها.
بينما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الأشغال لإنشاء مركز حسين علي يتيم الصحي بمدينة سلمان 450001534، وتقدمت شركة Ahmed Mansoor Al a'ali
بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 8 ملايين و319 ألفا و550 دينارا، بينما تقدمت شركة
محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 8 ملايين و999 ألف دينار.
المشروع عبارة عن إنشاء مركز حسن علي يتيم الصحي في مدينة سلمان، حيث تبلغ مساحة الأرض 4 , 2811 متر مربع ومساحة البنــاء 12 , 303متر مربع. يشتمل البناء على مبنى متكامل من ثلاثة أدوار تحتوي على قسم الاستقبال والسجلات الصحية، قسم الاستشارات والخدمات الطبية ويضم 15 عيادة للأطباء، قسم الصيدلية، قسم الأشعة، قسم المختبر، قسم الطوارئ، قسم صحة الفم والأسنان ويضم 10 عيادات، وقسم رعاية الطفولة والأمومة والإدارة مع جميع المرافق المصاحبة ومبان مخصصة للخدمات.
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