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الرواشدة يتفقد الواقع الثقافي في لواءي الرويشد والبادية الشمالية الشرقية

12/19/2024 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الخميس الواقع الثقافي في لواءي الرويشد والبادية الشمالية الشرقية .

واستهل الرواشدة جولته بزيارة مكتبة بلدية لواء الرويشد التي جرى إعادة ترميمها قبل سنوات، إضافة إلى تفقده عددا من المواقع الأثرية في اللواء والبيوت التراثية.


وأشار الرواشدة، إلى أنه سيتم العمل على إعادة ترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية في لواء الرويشد لتصبح حاضنة لصناعة التراث الشعبي .


وقال الرواشدة، أثناء تخريج كوكبة من الشباب والشابات ممن تدربوا على فن النحت على البازلت، إن منتجات الخريجين تعطي مؤشرا على الإبداع والتميز في هذا النوع من الفن الحرفي من خلال تطويع المكان للإبداع .


كما وقام الرواشدة بزيارة بلدية أم الجمال وموقع ام الجمال الأثري والمتحف الأثري الموجود في الموقع والجمعية المعنية بالتراث الشعبي، مشيدا بجهود كافة المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي. بترا


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