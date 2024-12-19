الرواشدة يتفقد الواقع الثقافي في لواءي الرويشد والبادية الشمالية الشرقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الخميس الواقع الثقافي في لواءي الرويشد والبادية الشمالية الشرقية .
واستهل الرواشدة جولته بزيارة مكتبة بلدية لواء الرويشد التي جرى إعادة ترميمها قبل سنوات، إضافة إلى تفقده عددا من المواقع الأثرية في اللواء والبيوت التراثية.
وأشار الرواشدة، إلى أنه سيتم العمل على إعادة ترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية في لواء الرويشد لتصبح حاضنة لصناعة التراث الشعبي .
وقال الرواشدة، أثناء تخريج كوكبة من الشباب والشابات ممن تدربوا على فن النحت على البازلت، إن منتجات الخريجين تعطي مؤشرا على الإبداع والتميز في هذا النوع من الفن الحرفي من خلال تطويع المكان للإبداع .
كما وقام الرواشدة بزيارة بلدية أم الجمال وموقع ام الجمال الأثري والمتحف الأثري الموجود في الموقع والجمعية المعنية بالتراث الشعبي، مشيدا بجهود كافة المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي. بترا
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