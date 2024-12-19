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عدم استقرار جوي الجمعة.. ورياح نشطة تترافق مع الهطولات المطرية

12/19/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يُتوقع أن تتأثر المملكة بحالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ منذ ساعات فجر يوم الجمعة وتستمر حتى وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت تترافق مع انخفاض في درجات الحرارة وفرص لهطول زخات من الأمطار إلا أنها عشوائية الطابع من حيث الزمان والمكان، بحسب موقع طقس العرب.

وتتكاثر تدريجياً كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مُختلفة في ساعات ليل الخميس/الجمعة، وتهيأ الفرصة في ساعات فجر الجمعة والصباح الباكر لهطول زخات عشوائية من الأمطار بمشيئة الله قد يصحبها حدوث الرعد.

محافظات أعلى فرصاً للأمطار الجمعة:
محافظة مأدبا بالإضافة إلى مناطق البحر الميت
محافظة الكرك
محافظة الطفيلة
أجزاء عشوائية من محافظة معان
فرصة لأن تطال بعض الزخات المطرية المحدودة محافظة العقبة.
بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع العراق من محافظة المفرق
العاصمة عمان: أعلى الفرص لأن تحظى ببعض الهطولات المطرية هي في أوقات الصباح بمشيئة الله.

رياح نشطة تترافق مع الهطولات المطرية
يُتوقع أن تترافق الهطولات المطرية بنشاط للرياح بمشيئة الله وخاصة في الأجزاء الجنوبية والمرتفعات الجبلية من المملكة. ويمكن لهذه الرياح أن تكون أكثر قوة في حال كانت بعض الزخات المطرية رعدية. وتتسبب هذه الرياح في المناطق الصحراوية ببعض الأتربة المثارة.

علمياً: حالات عدم الاستقرار تمتاز بعشوائية في هطول الأمطار ماذا يعني ذلك؟
ويُوضح المختصون الجويون في "طقس العرب"، خاصية مهمة تمتاز بها حالات عدم الاستقرار الجوي، ألا وهي الأمطار العشوائية أو زخات الأمطار المحلية، حيث يمكن أن تهطل زخات الأمطار ضمن مساحات جغرافية ضيقة، ولتوضيح الأمر بصورة أسهل يمكن أن نأخذ مثالاً على العاصمة عمان، بحيث يمكن في حالات عدم الاستقرار أن تهطل الأمطار في شرق العاصمة عمان بينما بنفس الوقت قد تشهد غرب العاصمة عمان طقس صحو وغائم جزئي. ويعود ذلك إلى طبيعة السحب التي ترافق هذه الحالات، حيث تمتاز هذه السحب بالتكاثر بشكل محلي ورأسي غير منتظم، ويمكن تلخيص معنى زخات من الأمطار بالنقاط التالية:

زخات غير منتظمة وعشوائية من الأمطار
لا تحدث الزخات في كل المناطق في نفس الوقت
الزخات تبدأ بسرعة وتنتهي بسرعة
تحصل الزخات من غيوم ركامية امتدادها رأسي
زخات الأمطار يصاحبها حدوث الرعد أحياناً

الجمعة ليلاً:
طقس بارد ورطب للغاية مع استمرار بعض فرص الأمطار في جنوب المملكة. كما يُتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة بحيث يكون الطقس رطباً للغاية في غالبية المناطق مع احتمال لتشكل الضباب في بعض الأجزاء.

توصيات بشأن الحالة الجوية:
بسبب طبيعة حالات عدم الاستقرار الجوي وطبيعة الهطولات المطرية والمناطق المتوقعة فإنه يُنصح بالانتباه من مخاطر جريان الأودية والشعاب في المناطق الصحراوية بالإضافة إلى المناطق المحاذية للأغوار والبحر الميت، ويُنصح بالابتعاد عن بطون الأودية.

استمرار غياب المنخفضات الجوية الطبيعية المعتادة: وما زالت الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب" تشير إلى عدم قدرة المنخفضات الجوية بالوصول إلى مناطقنا بطريقة معتادة ويتسبب ذلك بغياب الأمطار الشاملة الطبيعية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وفي المنظور القريب لا تشير الخرائط الجوية إلى انكسار في هذه المنظومة الجوية مما يؤدي إلى انخفاض كبير في فرص الهطولات المطرية، داعين الله أن يسقنا الغيث ولا يجعلنا من القانطين.

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