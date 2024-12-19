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الجامعةُ الأردنيّةُ تحتفلُ باليومِ العالميِّ للتّطوّع

12/19/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحتَ رعايةِ رئيسِ الجامعة الأردنيّة، نظّمَ مركزُ تنميةِ وخدمة المجتمع في الجامعة احتفالًا؛ بمناسبةِ اليومِ العالميِّ للتّطوّع بحضورِ نخبةٍ من الشّركاء، والدّاعمين، والطّلبة المتطوّعين.

وفي كلمتِها مندوبةً عن راعي الحفل، أكّدت مستشارةُ رئيس الجامعة لشؤونِ المجتمعِ والتّخطيطِ الإستراتيجيّ، الدكتورة إنعام خلف، أنّ هذه المناسبةَ تجسّدُ أسمى معاني العطاء، والانتماء، والمسؤوليّةِ الاجتماعيّة، مشيرةً إلى أنّ العملَ التّطوّعيَّ يعدُّ ركيزةً أساسيّةً لتحقيقِ أهدافِ التّنمية المستدامة.

وأضافت خلف أنّ الجامعةَ الأردنيّة تسيرُ وفقَ توجيهاتِ صاحبِ الجلالةِ الملك عبد الله الثّاني المعظّم، عبر ترسيخِ ثقافةِ العمل التّطوّعي بينَ الشّباب، كما أشارت إلى جهودِ الجامعةِ في تدريبِ الطّلبة على التّميّزِ في خدمةِ مجتمعهم، والتّشبيكِ مع مؤسّساتِ المجتمع المدنيّ؛ لدعمِ الكوادر الشّبابيّة، ورفعِ كفاءاتها، مؤكّدةً أنّ العملَ التّطوّعيَّ يمثّلُ أسلوبَ حياة يسهمُ في تحقيقِ التّنميةِ الشّاملة والمستدامة.
بدوره قال رئيس لجنة الاحتفال ، مساعد مدير المركز عبد العزيز الكسواني ان الاحتفال لهذا العام جاء ليجسد دور الجامعة الاردنية البارز في ارساء قيم التطوع وتجسيده عبر مركز تنمية وخدمة المجتمع.
ولفت الكسواني الى ان غرس مفهوم التطوع في نفوس الطلبة غاية مهمة للجامعة والمركز وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا اشخاصا منتجين في مجتمعاتهم ، مشددا على اهمية البرامج التي يقدمها المركز فضلا عن تضمين قيم التطوع في كافة البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز.

وشدد على ان استراتيجية الجامعة تتضمن في ثناياها ابراز قيم التطوع فضلا عن مسيرة التميز والابتكار التي تخطوها الجامعة تتطلب الاستمرار في التطوع نهجا وممارسة لاستمرار تقدمها وهو ما يعمل عليه المركز مع مختلف ادارات ووحدات الجامعة.

في حين أشار مديرُ مركز ِخدمة المجتمع، محمد مصطفىإلى أنّ التّطوّعَ يمثّلُ قيمةً إنسانيّةً عظيمة تعطي الحياةَ معنى أكبر، مشيدًا بجهودِ المتطوّعين والمتطوّعات الّذين وصفهم بأنّهم "الأيدي الّتي تمسحُ دمعة، والخطوةُ الأولى نحو التّغيير"، وأضافَ أنّ إسهاماتِهم المخلصةَ أضاءت زوايا معتمة في حياةِ كثيرين، ومدّت يدَ العون لمن لا صوتَ لهم؛ وهذا يجعلُهم شعلةَ أمل في أوقاتِ التّحدّيات.

كما عبّر مصطفى عن شكرِه العميقِ للدّاعمين من مؤسّساتٍ وأفراد ممّن أسهموا في تحقيقِ رسالةِ التّطوّع عبر توفيرِ الموارد والإمكانات اللّازمة، وأثنى على دعمِ رئيس الجامعة الأردنيّة مركزَ تنميةِ وخدمة المجتمع، منوّهًا إلى أنّ هذا الدّعمَ يعكسُ إيمانَ الجامعة بدورها الممتدّ إلى خدمةِ المجتمع وتنميتِه، إلى جانب رسالتِها التّعليميّة.

كما ألقت الدكتورة هديل الفقيه، رئيسةُ جمعيّةِ قرى الأطفال SOS، كلمةً أشارت فيها إلى الشّراكةِ المميّزة بينَ الجمعيّةِ والجامعة؛ إذ استعرضت الإنجازاتِ والبرامجَ المشتركة الّتي تنوّعت بينَ الأكاديميّة، والبيئيّة، والتّوعويّة، والرّياضيّة، وأعربت عن أملِها في استمرارِ هذه الشّراكة المثمرة لتحقيقِ مزيدٍ من الأهدافِ المشتركة.

وشاركتِ الطّالبةُ خديجة درويش تجرِبَتَها الشّخصيّة في العملِ التّطوّعيّ مع مركزِ تنميةِ المجتمع في الجامعة، مقدّمةً قصّةً مُلهمةً عن كيفيّةِ توازنها بين مسؤوليّاتِها العائليّة والتّطوّعيّة، وكيف أثّر التّطوّعُ إيجابًا في حياتها الشّخصيّة والاجتماعيّة، مشيرةً إلى أنّ العطاءَ مصدرٌ للسّعادة، وأنّ العملَ التّطوّعيَّ كان تجربةً غيّرت حياتَها نحو الأفضل.

وفي ختام الحفل، كرّمت خلف المؤسّساتِ الشّريكةَ والدّاعمين الذّين أسهموا في إنجاحِ المبادراتِ التّطوعيّة والمجتمعيّة في المركز، وشملَ التّكريمُ ممثّلين عن مؤسّسةِ وليّ العهد، ومركزِ الحسين للسّرطان، والهيئةِ الخيريّة الهاشميّة، وقرى الأطفال SOS، ومتحفِ أطفال الأردنّ، وأمانةِ عمّانَ الكبرى، وجمعيّةِ المركز الإسلاميّ، وجمعيّةِ الياسمين، وبنكِ الدّم الوطنيّ، وتكيّةِ أمّ علي، وشركةِ الفوسفات.

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