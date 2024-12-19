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المحامين تسدد كامل رسوم المزاولين عن العام 2025

12/19/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس نقابة المحامين تسديد رسوم المحامين المزاولين المستحق عن عام 2025 من صندوق التعاون.
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن قيمة الرسوم المسددة يبلغ سبعة ملايين ومئتي الف دينار تقريبا.
واضاف ان هذا القرار ياتي تنفيذا لاحكام نظام الصندوق التعاوني للمحامين الذي حقق إيرادات تسمح بتسديد كامل رسوم الزملاء المزاولين المشتركين في صندوق التعاون ، وان هذا الإجراء اقل الممكن وفاء للمحامين الذين يدعمون نقابتهم ماديا ومعنويا ويقفون خلفها في كل الميادين.
وأشار ابوعبود ان الظروف الاقتصادية القاسية التي أثرت سلبا على دخل المحامين الناشئة من الظرف الاقتصادي العام واثار جائحة كورونا والظروف الدولية المحيطة تستوجب ان تراعيها النقابة وتقدم لهم افضل أداء ممكن ومتاح.
وبين ان هذا القرار ياتي للعام الثاني على التوالي من حيث تسديد كامل الرسوم.
وسبق لمجلس النقابة أن رفع مقدار الراتب التقاعدي للمحامين بواقع ثلاثة دنانير عن سنة المزاولة الواحدة بما يعادل مئة دينار شهري زيادة على الراتب التقاعدي.

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