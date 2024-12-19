المحامين تسدد كامل رسوم المزاولين عن العام 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس نقابة المحامين تسديد رسوم المحامين المزاولين المستحق عن عام 2025 من صندوق التعاون.
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن قيمة الرسوم المسددة يبلغ سبعة ملايين ومئتي الف دينار تقريبا.
واضاف ان هذا القرار ياتي تنفيذا لاحكام نظام الصندوق التعاوني للمحامين الذي حقق إيرادات تسمح بتسديد كامل رسوم الزملاء المزاولين المشتركين في صندوق التعاون ، وان هذا الإجراء اقل الممكن وفاء للمحامين الذين يدعمون نقابتهم ماديا ومعنويا ويقفون خلفها في كل الميادين.
وأشار ابوعبود ان الظروف الاقتصادية القاسية التي أثرت سلبا على دخل
المحامين الناشئة من الظرف الاقتصادي العام واثار جائحة كورونا والظروف الدولية المحيطة تستوجب ان تراعيها النقابة وتقدم لهم افضل أداء ممكن ومتاح.
وبين ان هذا القرار ياتي للعام الثاني على التوالي من حيث تسديد كامل الرسوم.
وسبق لمجلس النقابة أن رفع مقدار الراتب التقاعدي للمحامين بواقع ثلاثة دنانير عن سنة المزاولة الواحدة بما يعادل مئة دينار شهري زيادة على الراتب التقاعدي.
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