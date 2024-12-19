التطبيع يبدأ مع دخول ترامب لولايته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
داني زاكن
نبدأ بفكرة تستند إلى معلومة: لن يكون هناك اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب
إلى البيت الأبيض، رغم أنه توجد،تمهيدا لهذا، استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل.
النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي
سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه الي بعد أن نشر في إسرائيل أمس عن تقدم نحو التطبيع.
نذكر أن الإمكانية التي نشرت في "إسرائيل اليوم" في آب على لسان مصدر سياسي
إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بأن هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بأن تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية، إذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الإذن بذلك من الكونغرس. الكونغرس سيكون مطالبا بأن يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لإقرار مثل هذا الاتفاق.
غير أنه حسب مصادر مطلعة شطبت الإمكانية عن جدول الأعمال وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب. للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد. بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال إيران والتي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق أكثر من أي وقت مضى.
إضافة إلى ذلك، حتى لو كان للإدارة الراحلة احتمال للدفع قدما باتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، فإن الدولتين الشريكتين معنيتان بانتظار ترامب، الأكثر راحة بكثير من ناحيتهما. ليس صدفة أن التقى مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة في الرياض مع، ولي العهد السعودي.
صحيح حتى الآن، على حد قول الدبلوماسي السعودي – الأمر الذي أكده أيضا مصدران إسرائيلي وأميركي – فان المحادثات غير الرسمية تعول على الخطوط العريضة للاتفاق في مستويين. الأول، المثلث الإسرائيلي – الأميركي – السعودي، الذي يعنى بالجانب الأمني، بما في ذلك حلف دفاع وتناول في مسألة إقامة منشأة نووية مدنية سعودية. الثاني: إقليمي، يشرك معظم دول المنطقة من الخليج حتى لبنان (بناء على طلب فرنسا) ويكون شاملا، مثل خطة القرن بل واكبر بكثير "خطة كبرى".
المشاكل في المستوى الأول هي مدى الحلف الأمني، والحاجة لاقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا الحلف. الورقة الإسرائيلية القومية هي المعرفة بأنه اذا ما شمل هذا الحلف إسرائيل، بما في ذلك التطبيع، فإن فرصه للمرور في مجلس الشيوخ عالية. فقد عاد السعوديون وقالوا إن حل المشكلة الفلسطينية وإقامة دولة لهم هو جزء لا يتجزأ من التطبيع.
ولهذا فقد طالبوا بإصلاحات وتغييرات بعيدة المدى فيها. في لقاء كان في الرياض في كانون الثاني هذه السنة بمشاركة مستشار الأمن القومي السعودي ومسؤولين كبار آخرين كرؤساء المخابرات الفلسطيني، المصري، أوضح للفلسطينيين بأن فقط تغييرات بعيدة المدى في قيادة السلطة وفي سلوكها ستؤدي إلى دعمهم لمشاركتها في خطة اليوم التالي.
يقول الدبلوماسي السعودي إن تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني كان جزءا من استجابة أبو مازن للمطالب، وإنه بعد انتخاب ترامب واضح أنه يوجد تقدم إضافي.
في إسرائيل، أو على الأقل في الائتلاف الحالي سيجدون صعوبة في قبول التقدم إلى دولة فلسطينية حتى لو كان مجرد ضريبة كلامية. كما أن لدور السلطة في إدارة مدنية للقطاع سيصعب على نتنياهو الحصول على الموافقة. المعنى هو أنه عندما تتقدم الاتصالات، نحو النهاية سيتعين على نتنياهو أن يصطدم بشركائه الائتلافيين على هذه البنود. اتفاق تاريخي وإعادة تنظيم الشرق الأوسط كله، حتى بثمن تغيير الائتلاف أو استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع وتجميد الوضع في الضفة. هذه المعضلة.
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