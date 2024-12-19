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البنتاغون تنفي حدوث إبادة جماعية في غزة

12/19/2024 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، "لا نتفق مع الادعاءات بشأن الإبادة الجماعية في غزة".

وأضافت: "نعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,129 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

MENAFN19122024000072011014ID1109014849

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