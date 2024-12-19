البنتاغون تنفي حدوث إبادة جماعية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، "لا نتفق مع الادعاءات بشأن الإبادة الجماعية في غزة".
وأضافت: "نعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,129 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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