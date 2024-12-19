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صحيفة تكشف عن أول اتصال رسمي بين أميركا وقادة هيئة تحرير الشام

12/19/2024 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيرسل دبلوماسيين كبارا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع.
وقالت المصادر إن "كبيرة الدبلوماسيين بالخارجية باربرا ليف ستقود الوفد الأميركي إلى دمشق".

وبحسب الصحيفة، فإن "اجتماع الوفد المقرر مع الشرع سيكون أول اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وقادة هيئة تحرير الشام".

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