صحيفة تكشف عن أول اتصال رسمي بين أميركا وقادة هيئة تحرير الشام

صحيفة تكشف عن أول اتصال رسمي بين أميركا وقادة هيئة تحرير الشام
التاريخ
12/19/2024 11:22:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيرسل دبلوماسيين كبارا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع.
وقالت المصادر إن "كبيرة الدبلوماسيين بالخارجية باربرا ليف ستقود الوفد الأميركي إلى دمشق".
وبحسب الصحيفة، فإن "اجتماع الوفد المقرر مع الشرع سيكون أول اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وقادة هيئة تحرير الشام".
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