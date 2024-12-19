259 خرقا إسرائيليا لوقف النار في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، 6 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان، ما يرفع إجمالي خروقاته إلى 259 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن عمليات نسف كبيرة للمنازل نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفركلا، كما حلقت مسيرة في أجواء صور ومنطقتها.
وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات متتالية على أطراف بلدة علما الشعب، وفجرت عددا من المنازل في بلدة طير حرفا.
وأكدت أن الجرافات الإسرائيلية نفذت عملية هدم وجرف منازل في الأحياء الداخلية لبلدة الناقورة، وواصلت دبابات ميركافا وناقلات جند إسرائيلية تحركها داخل وعند أطراف بلدة بني حيان.
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