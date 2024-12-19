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259 خرقا إسرائيليا لوقف النار في لبنان

12/19/2024 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، 6 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان، ما يرفع إجمالي خروقاته إلى 259 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن عمليات نسف كبيرة للمنازل نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفركلا، كما حلقت مسيرة في أجواء صور ومنطقتها.

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات متتالية على أطراف بلدة علما الشعب، وفجرت عددا من المنازل في بلدة طير حرفا.

وأكدت أن الجرافات الإسرائيلية نفذت عملية هدم وجرف منازل في الأحياء الداخلية لبلدة الناقورة، وواصلت دبابات ميركافا وناقلات جند إسرائيلية تحركها داخل وعند أطراف بلدة بني حيان.

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