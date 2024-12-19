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رسالة حادة من بلينكن إلى الدول الداعمة للحرب في السودان

12/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، رسالة حادة إلى الدول التي تقدم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان أو تستفيد من الصراع قائلا "يكفي هذا".
وقال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "استخدموا مواردكم لتخفيف معاناة السودانيين، وليس تعميقها. استخدموا نفوذكم لإنهاء الحرب، وليس إدامتها. لا تكتفوا بالزعم بأنكم مهتمون بمستقبل السودان، بل أثبتوا ذلك".

واندلعت الحرب في نيسان 2023، وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبيل انتقال للحكم المدني مما أثار أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

ونفت دول تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع. وخلص خبراء مستقلون من الأمم المتحدة إلى أن التقارير التي أفادت بتقديم دول دعما للدعم السريع موثوقة.

وقالت مصادر إن الجيش السوداني حصل على طائرات مسيرة إيرانية الصنع. ونفى الجيش الحصول على أسلحة من إيران.

وقد قدمت روسيا دعما دبلوماسيا للسلطات السودانية، حيث استخدمت حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن بشأن السودان الشهر الماضي، والذي لم يوافق عليه الجانبان. كما ذكرت وكالة "رويترز" في تشرين الأول، أن طائرة أسقطت في شمال دارفور بالسودان كان على متنها طاقم روسي، وكانت تستخدمها قوات الجيش السوداني لإعادة إمداد القوات.

ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بشكل قاطع "التلميحات بشأن الزعم بأننا نلعب مع جانبي الصراع في محاولة للاستفادة من التطورات في السودان".

وأضاف "نؤكد أننا سنواصل بكل حزم التصدي لأي محاولة للتعدي على سيادة هذا البلد الشقيق، وسنستمر في منع تبني الحلول أحادية الجانب وغير القابلة للتطبيق".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم. وغادر نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الأشخاص السودان إلى بلدان أخرى.

وأعلن بلينكن الخميس، تقديم نحو 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للسودان حيث تسبب الصراع في مقتل عشرات الآلاف وفي أكبر أزمة نزوح في العالم.

وقال بلينكن الذي ترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن السودان إن التمويل سيوفر الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للسودان الذي يتعين توصيل مزيد من المساعدات إليه بشكل آمن وسريع.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستخدم كل وسيلة مثل فرض مزيد من العقوبات لمنع الانتهاكات في السودان ومحاسبة مرتكبيها، ودعا الآخرين إلى فرض إجراءات عقابية مماثلة على المتسببين في تفاقم الصراع.

وقالت إيديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "الخسائر البشرية المروعة" مستمرة.

وأضافت أمام مجلس الأمن "أعمال قتال ضارية تتصاعد وتنتشر في المناطق المأهولة بالسكان، في تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي. المدنيون يتعرضون للقتل ويتكبدون إصابات بأعداد لا تطاق".

ومضت وسورنو تقول "ملايين البشر يلاحقهم خطر المجاعة في أكبر أزمة جوع في العالم. العنف الجنسي شائع... هذه أزمة رهيبة في نطاقها ووحشيتها. إنها تتطلب اهتماما مستداما وعاجلا".

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتتهم أطرافا خارجة على القانون.

وقصت شاينا لويس، المتخصصة في شؤون السودان في منظمة "منع وإنهاء الفظائع الجماعية"، قصة امرأة شابة من منطقة دارفور بالسودان تحدثت معها في وقت سابق من هذا العام. وقالت لويس إن المرأة تعرضت (...) الجماعي في منزل عائلتها.

وقالت لويس للمجلس "ضرب والدها باب الغرفة التي كانت محاصرة فيها أثناء محاولته إنقاذ ابنته. لكن جنود قوات الدعم السريع أطلقوا النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أفاد تقرير بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع وحلفاءهم ارتكبوا مستويات "مروعة" من الاعتداءات الجنسية، وتراوحت أعمار الضحايا بين ثمانية أعوام و75 عاما.

وكرر التقرير ما أفادت به تحقيقات أجرتها "رويترز"، وجماعات حقوقية عن الانتهاكات الجنسية واسعة النطاق في الصراع. وقالت قوات الدعم السريع في وقت سابق إنها ستحقق في الاتهامات وستقدم الجناة إلى العدالة. (المملكة)

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