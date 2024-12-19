توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي الشهر المقبل

توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي الشهر المقبل
التاريخ
12/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت القناة الـ14 العبرية أن وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتوقع استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي نهاية شهر كانون
الثاني/ يناير بعد عرض
تقارير التحقيق بشأن 7 أكتوبر.
وبحسب القناة، فإن "وزير الدفاع يفكر في خطوات إضافية ضد ضباط كبار
بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر".
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