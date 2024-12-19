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توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي الشهر المقبل

12/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت القناة الـ14 العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتوقع استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي نهاية شهر كانون الثاني/ يناير بعد عرض تقارير التحقيق بشأن 7 أكتوبر.
وبحسب القناة، فإن "وزير الدفاع يفكر في خطوات إضافية ضد ضباط كبار بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر".

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