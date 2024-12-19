اعتراف إسرائيلي بصعوبة الإضرار بالأهداف الإستراتيجية للحوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
أن هناك "دلائل على صعوبة إلحاق أضرار كبيرة بالأهداف الإستراتيجية للحوثيين
من مسافة بعيدة".
وأضافت: "الحوثيون من الأذرع القليلة
الباقية لإيران التي لم تتضرر كثيرا بل وزادت هجماتهم على إسرائيل".
وبحسب الصحيفة، فإن "الهدف من الضربات
باليمن كان تعطيل الموانئ التابعة للحوثيين"، لكن "هجمات الحوثيين عطلت
ميناء إيلات مع انخفاض كبير في عدد السفن ومنح بعض العاملين إجازة غير مدفوعة".
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