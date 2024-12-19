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اعتراف إسرائيلي بصعوبة الإضرار بالأهداف الإستراتيجية للحوثيين

12/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك "دلائل على صعوبة إلحاق أضرار كبيرة بالأهداف الإستراتيجية للحوثيين من مسافة بعيدة".
وأضافت: "الحوثيون من الأذرع القليلة الباقية لإيران التي لم تتضرر كثيرا بل وزادت هجماتهم على إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، فإن "الهدف من الضربات باليمن كان تعطيل الموانئ التابعة للحوثيين"، لكن "هجمات الحوثيين عطلت ميناء إيلات مع انخفاض كبير في عدد السفن ومنح بعض العاملين إجازة غير مدفوعة".

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