العراق: داعش أعاد ترتيب صفوفه بعد انهيار الجيش السوري

العراق: داعش أعاد ترتيب صفوفه بعد انهيار الجيش السوري
التاريخ
12/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن تنظيم داعش
الإرهابي أعاد ترتيب صفوفه وحصل على أسلحة ووسع نطاق سيطرته بعد انهيار الجيش
السوري.
وحذر حسين من خطورة هروب عناصر التنظيم من
السجون وانفلات الوضع في معسكر الهول.
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