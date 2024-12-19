Friday, 20 December 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق: داعش أعاد ترتيب صفوفه بعد انهيار الجيش السوري

12/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن تنظيم داعش الإرهابي أعاد ترتيب صفوفه وحصل على أسلحة ووسع نطاق سيطرته بعد انهيار الجيش السوري.
وحذر حسين من خطورة هروب عناصر التنظيم من السجون وانفلات الوضع في معسكر الهول.

MENAFN19122024000072011014ID1109014842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث