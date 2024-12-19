تحذيرات حول إهمال تنظيف أجزاء الجسم

(MENAFN
- Al Watan)
حذرت الطبيبة الأمريكية، جين كودل، من عواقب إهمال تنظيف بعض المناطق خلال روتين النظافة الشخصية، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراكم الجراثيم ومشاكل صحية متعددة، إليك أبرز النقاط التي تحدثت عنها:
سرّة البطن
تعتبر منطقة مهملة في النظافة، حيث يمكن أن تتراكم الأوساخ فيها، أكدت كودل على أهمية تنظيفها جيدًا.
خلف الأذنين
نصحت بتخصيص وقت لغسل هذه المنطقة، بما في ذلك الجزء العلوي والخلفي من الأذن، واستخدام حاسة الشم للتأكد من النظافة يُعد مؤشرًا جيدًا.
أسطح الأظافر
أشارت إلى ضرورة غسل الأظافر من الداخل بالماء والصابون، مع الحفاظ على الأظافر قصيرة لتقليل تراكم البكتيريا.
الساقين
حذرت من الاعتماد فقط على تدفق الماء والصابون، بل يجب غسل الساقين بشكل كامل للتأكد من النظافة.
أصابع القدمين
شددت على أهمية تنظيف ما بين الأصابع بشكل دقيق لتجنب تراكم الأوساخ والعدوى الفطرية، حيث إن هذه المنطقة معرضة للإصابة بالفطريات إذا لم تُنظف بشكل جيد.
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