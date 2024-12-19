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تحذيرات حول إهمال تنظيف أجزاء الجسم

12/19/2024 11:17:19 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت الطبيبة الأمريكية، جين كودل، من عواقب إهمال تنظيف بعض المناطق خلال روتين النظافة الشخصية، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراكم الجراثيم ومشاكل صحية متعددة، إليك أبرز النقاط التي تحدثت عنها:
سرّة البطن
تعتبر منطقة مهملة في النظافة، حيث يمكن أن تتراكم الأوساخ فيها، أكدت كودل على أهمية تنظيفها جيدًا.
خلف الأذنين
نصحت بتخصيص وقت لغسل هذه المنطقة، بما في ذلك الجزء العلوي والخلفي من الأذن، واستخدام حاسة الشم للتأكد من النظافة يُعد مؤشرًا جيدًا.
أسطح الأظافر
أشارت إلى ضرورة غسل الأظافر من الداخل بالماء والصابون، مع الحفاظ على الأظافر قصيرة لتقليل تراكم البكتيريا.
الساقين
حذرت من الاعتماد فقط على تدفق الماء والصابون، بل يجب غسل الساقين بشكل كامل للتأكد من النظافة.
أصابع القدمين
شددت على أهمية تنظيف ما بين الأصابع بشكل دقيق لتجنب تراكم الأوساخ والعدوى الفطرية، حيث إن هذه المنطقة معرضة للإصابة بالفطريات إذا لم تُنظف بشكل جيد.

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