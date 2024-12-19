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الأغراض الاستشفائية ترفع أسعار العسل المحلي مقارنة بالمستورد

12/19/2024 11:17:19 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أجمع متخصصون في تربية النحل، وتسويق العسل ((المحلي)) البلدي، على أن التكاليف الإنتاجية ((الباهظة))، و((الثقة))، ترفعان أسعار العسل ((المحلي)) 10 أضعاف عن أسعار العسل ((المستورد)) الأجنبي؛ بين هؤلاء أن استخراج العسل من أزهار من البيئة المحلية يعزز الثقة كعامل رئيس وحاسم في الإقبال على شراء العسل ((الطبيعي)) المحلي، خصوصا للمستهلكين الذين يبحثون عن نوعية وجودة العسل المرتفعة لاستهلاكه لأغراض ((استشفائية)).
الحفاظ على التراث
يبين الأكاديمي الدكتور سعد القحطاني ((أستاذ الحشرات الاقتصادية وتربية نحل العسل))، أن ((فارق السعر يعكس الفرق في الجودة، وأساليب الإنتاج، والتكاليف)).
وأوضح أن فارق السعر بين العسل المحلي، ونظيره الأجنبي المستورد (مثل العسل الصيني)، يعود إلى عدة عوامل وظروف تؤثر على التكاليف والجودة، وهي:
1. جودة العسل المحلي السعودي:
. الأنواع الممتازة: العسل السعودي، خاصة من مناطق مثل الجنوب (عسل السدر والطلح)، يتميز بجودته العالية وطعمه الفريد، مما يرفع قيمته الغذائية أو العلاجية.
. الإنتاج الطبيعي: يعتمد العسل المحلي على مصادر طبيعية بدون إضافات صناعية أو ممارسات غير تقليدية، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
2. التكلفة الإنتاجية:
. تكلفة الرعاية: النحالون المحليون يتبعون معايير دقيقة وممارسات مستدامة، ما يجعل الإنتاج أكثر تكلفة.
. التحديات المناخية: المناخ في السعودية، خاصة في المناطق الصحراوية والجبلية، يتطلب جهداً كبيراً من النحالين في الحفاظ على خلايا النحل.
3. العسل الأجنبي:
. الإنتاج الصناعي: بعض الشركات الأجنبية تعتمد على الإنتاج الضخم باستخدام تقنيات تخفيض التكلفة، مثل خلط العسل بمكونات أخرى أو تغذية النحل بشراب السكريات وتستخدم كأعسال تغذية.
. التسويق بكميات كبيرة: بعض الشركات تنتج العسل الأجنبي، بحيث يتم تصنيعه بكميات ضخمة ويوزع بأسعار تنافسية بسبب الدعم الحكومي أو الإنتاج المنخفض الجودة.
4. الطلب والثقة:
. الثقة بالمنتج المحلي: المستهلك السعودي يثق أكثر بالعسل المحلي لسمعته الممتازة، مما يزيد الطلب عليه.
. الوعي بالجودة: زيادة وعي المستهلك بالفوائد الصحية للعسل الطبيعي تعزز مكانة العسل المحلي مقارنة بالأجنبي.
5. الرسوم والجمارك:
. المنتجات المستوردة، مثل العسل الصيني تخضع لرسوم أقل نسبياً مقارنة بتكاليف إنتاج العسل المحلي.
6. الغش التجاري:
. بعض العسل الأجنبي منخفض السعر قد يحتوي على إضافات، بينما يحافظ العسل السعودي على معايير صارمة.
مناطق التزهير
يوضح المدير التنفيذي في جمعية ((نحال)) في الرياض عبدالإله الخطيب، أن العسل المحلي، مرتفع الأسعار لعدة أسباب منها: تكلفة شراء طرود النحل البلدي عالية، حيث يصل سعر الطرد الواحد إلى 500 ريال، كما أن تكلفة شراء مستلزمات المناحل من صناديق خشبية وأقنعة ومدخنات وشمع الأساس مرتفعة.
وبين أن ((إنتاج عسل ممتاز يتطلب نقل النحل إلى مناطق التزهير المختلفة، وهذا يتطلب تكلفة نقل النحل للأودية أو المتنزهات أو المحميات، وتكون تكلفة النقل والعمالة مرتفعة، وأن إنتاج العسل (البلدي) يكون في الغالب قليلا، وبالتالي لا يغطي تكلفة إنتاجه، ولذلك فإن سعره مرتفع مقارنة بالعسل المستورد)).
ولفت إلى أن ((تحديد الأسعار يرجع إلى توفر الغطاء النباتي، عطفًا على الشح في توفر الأزهار والنباتات في السعودية، وبعد مسافاتها، والأعداء الذين يتعرض لهم النحل المحلي من الطيور والفطريات والميكروبات، والسوق المحلي بحاجة إلى ضبط في التسعيرة لكل نحال ومصدر ومنتج للعسل)).
تكاليف الشحن
يبين المختص في تربية النحل المهندس يوسف بو عريش أن ارتفاع كلفة العسل المحلي تعود إلى الجهد الذي يتطلبه إنتاجه، موضحا أن شراء النحل في العسل المحلي ((مرزوم)) بـ125 ريالا للكيلوجرام مع الملكة، وذلك تبعًا لعدد الخلايا وتكاليف الشحن، إذا كان النحل مستوردا من مصر، ثم تسكينه في الصناديق الخشبية خلايا ((لانجستروث))، وخلال الأسبوعين الأوليين، يجب وضع عجينة ((النكتابول)) مع ((التغذيات))، وهو مكلف ماديًا، إضافة إلى التدخل من النحال في حال وجود الأمراض بين النحل، ناهيك عن أجواء فصل الصيف، مع دخول نحل من خارج المملكة قد يجهد ويتعب النحل المحلي، فتكون نسبة ((النفوق)) عالية بين النحل، وهذا يتطلب رعاية كبيرة، ومتابعة أسبوعية للنحل، وإضافة عجينة ((النكتابول)) والإطارات الشمعية، تبعًا لحاجة النحل إلى ذلك.
فقدان الملكة
يضيف بو عريش ((يتطلب الإنتاج المحلي كذلك زراعة الموقع طوال العام خلال فترة الشتاء والصيف، حتى يكون مخزنا، وتغذية للنحل، وهذا مكلف، وتحتاج بعض المواسم إلى تقوية النحل بشراء نحل (مرزوم)، وإضافته إلى النحل السابق بغرض التقوية مع المتابعة الأسبوعية حتى حصاد العسل، وكل هذه العمليات تكون مكلفة ماديًا على مربي النحل محليًا، وعملية الفرز كهربائيَا (6 إطارات، أو 4 إطارات)، وهذا مجهود كبير على النحال، وإضافة العسل في المناضج لانضاجه، وتركه في غرفة دافئة لأسبوعين إلى 3 أسابيع، ثم التعبئة في علب لغرض بيعه، كل هذه الخطوات مكلفة، وقد يحدث في منتصف الموسم، فقدان (الملكة)، ولا يوجد البديل، فيلجأ النحال إلى ضم خليتين إلى خلية واحدة، وهذه خسارة كبيرة على النحال، وهي مبررات لارتفاع أسعار العسل المحلي)).
وشدد على أن ((الإقبال على شراء العسل المحلي يعود إلى ضمان جودة العسل، وعدم تعرض العسل إلى درجات حرارة مرتفعة تكسر الإنزيمات والخواص داخله وهي الأشباء النافعة فيه لغرض الاستشفاء والعلاج)).
كميات تجارية
يشير رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين في الأحساء علي العرفج، إلى أن العسل المستوردة يصنع بكميات ((تجارية)) كبيرة، وسعر التكلفة متدن، وبالتالي يتم تسويقه بأسعار منخفضة في السوق المحلي ((السعودي))، وهو في متناول أعداد كبيرة من المستهلكين، بينما تكون تكلفة إنتاح العسل المحلي كبيرة، ومن بينها تكلفة البحث عن مراعٍ للنحل، والتجهيزات والأدوات والتقنيات، وهي بالتأكيد يجب أن تشمل في السعر النهائي للمنتج والذي يدفعه المستهلك.
أسعار العسل المستورد (للكيلوجرام)
الصيني: 15 ريالا
الكشميري: 85 ريالا
الألماني: 90 ريالا
الروسي ((القرقيزي)): 100 ريال
أسعار العسل المحلي (للكيلوجرام)
عسل السمرة: 110 ريالات
عسل الزهور: 140 ريالا
السدر: 190 ريالا
الطلح: 200 ريال
عسل غذاء الملوك: 240 ريالا

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