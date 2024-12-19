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%80 من النساء يفضلن التخدير الكلي بالعمليات الجراحية

12/19/2024 11:17:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تفضل غالبية النساء الخضوع إلى تخدير كلي عند اضطرارهن إلى إجراء تدخل جراحي، ويملن إليه أكثر من التخدير النصفي أ الموضعي، وذلك تخوفًا من متابعتهن لتفاصيل العملية الجراحية وهن في حالة استيقاظ تام حتى لو كان ذلك دون إحساس بالألم في الجزء المراد إجراء التدخل الجراحي عليه.
وتفسر كثيرات هذا التفضيل بأنه لتجنب توتر وقلق الإحساس بالحركة داخل غرفة العمليات.
وأوضح استشاري النساء والولادة الدكتور سمير شريف أن أغلب عمليات الولادة القيصرية تطلب النساء فيها الخضوع للتخدير الكلي، بالرغم من أنه يسمح بإجرائها بتخدير نصفي، مبررًا بأن ((السيدات يشعرن بالخوف الشديد من حضور العملية وهن في حالة استيقاظ، ولذا تفضل 80% منهن التخدير الكلي)).
وأشار إلى ((أن هناك فرقًا كبيرًا بين التخدير الكلي والنصفي، حيث يجعل التخدير الكلي المريض في سكون تام أثناء إجراء العملية، كما يمكن إجراء تدخل جراحي لأكثر من مكان في الوقت نفسه حسب الحالة الصحية، كما أنه لا يعرض المريضة إلى الإجهاد أثناء العملية أو الشعور بالخوف لأنها تكون في حالة سبات تام)).
ميزات مختلفة
يرى استشاري الباطنية الدكتور وائل أحمد أنه في العمليات الجراحية وحين تسمح صحة المريض بالاكتفاء بتخدير نصفي خلال التدخل الجراحي يتولى طبيب التخدير إبلاغ المريض بذلك، أما إن كانت حالته الصحية لا تسمح بالتخدير النصفي فلا بد حينئذ من إجراء تخدير كلي.
وقال ((يحقق التخدير النصفي عدة ميزات منها أن المريض يستطيع أن يخبر الأطباء بأي تغيير وقت إجراء العملية، كما يقلل الإصابة بالاضطرابات التنفسية بعد العملية، ولا يشعر المريض بعد العملية بأي تشويش أو ارتباك، وتكون الحالات التي يسمح فيها بالتخدير النصفي مثل حالات تركيب مفصل للورك وعمليات المسالك البولية مثل البروستات والمثانة وغيرها، وعمليات القدمين، والعمليات الخاصة بالنساء في الرحم وعمليات الأوعية الدموية للساقين وغيرها)).
وأضاف ((مع ذلك نجد المريضات يفضلن التخدير الكلي، فهو لا يشعر المريضة بالألم في بعض العمليات الجراحية الصعبة، ويجري دون تحريك المريض، وإذا كانت العملية تستغرق وقتًا طويلًا فإن التخدير الكلي يسبب ارتخاء العضلات لفترة طويلة، ويسهل التحكم بجميع مجرى الهواء والتنفس)).
جرعة وريدية
يشير طبيب التخدير عادل الصالح إلى أن التخدير العام أو الكلي الذي تفضله النساء في العمليات الجراحية تكون عبارة عن إعطاء جرعة من مخدر عن طريق الوريد بإشراف طبيب تخدير، مع مراقبة العلامات الحيوية للمريضة أثناء العملية ومراقبة معدل التنفس.
وبين أن التخدير النصفي يكون عادة للجزء السفلي من الجسم، ويعطى المخدر عن طريق حقنة مباشرة يتم توجيها إلى القناة الشوكية، وقد لا يتمكن الشخص من تحريك ساقيه حتى زوال مفعول المخدر.
وعن آثار التخدير النصفي، أوضح ((هناك عدة آثار قد يشعر بها المريض نتيجة التخدير النصفي، ويشعر بها بعض المرضى وليس جميعهم، ولا بد من التأكيد على أن التخدير النصفي آمن، دون أن ننفي حدوث بعض الأعراض لدى بعض المرضى مثل التحسس، حدوث نزف، صعوبة تبول، انخفاض ضغط الدم)).
أعراض النصفي
تؤكد استشارية النساء والولادة أسماء عبد الغفور أن ((هناك أعراض للتخدير النصفي في علميات الولادة قد تشعر بها المريضة بعد الولادة مثل الصداع الشديد، والألم في الساقين أو الضعف أو الشعور بالخدر أو التنميل)).
وتابعت ((أما بالنسبة للتخدير الكلي في عمليات الولادة فقد يشعر الجنين بالخمول لأنه تلقي كمية من التخدير عن طريق الأم، كما تشعر المريضة بالنعاس والخمول، وأحيانًا الرغبة بالاستفراغ، لذا لا بد على المريضة من التحدث مع الطبيب المختص والمشرف على حالتها لمعرفة أفضل أي التخديرين أنسب لها)).
وأكملت ((للأسف في أغلب الحالات تقرر المريضة طلب التخدير الكلي، وتتم الموافقة على ذلك، فيما يفترض بالطبيب المختص أن يقرر، كما أن هناك أشخاصًا لا يمكن تخديرهم تخديرًا كاملًا أو كليا مثل المصابين بأمراض القلب والأمراض الصدرية المزمنة كالربو والحساسية ومن يعاني بمشكلة في الرئتين كذلك من تعرض إلى جلطات سابقة)).
تجارب شخصية
أوضحت يسرا الأحمدي أنها أجرت عملية جراحية في الساق، وأن طبيب التخدير شرح لها أنها عملية بسيطة وأنه قد يُكتفى بتخدير نصفي، لكنها رفضت بحجة أنها تشعر بالخوف الشديد من العمليات، ولا ترغب برؤية الأطباء في غرفة العمليات وهم يقومون بإجراء العملية خلف ستار فاصل.
وأضافت ((عشت تجربة سابقة أثناء ولادة قيصرية تم تخديري لأجلها نصفيا، ما جعلني أشعر بالتوتر والبكاء مع أنني لم أكن أشعر أبدا بألم الولادة، لكنه الخوف والقلق الذي سيكر علي طوال مدة العملية)).
من جهتها، أكدت فاطمة الغامدي أنها خضعت للتخدير الكلي خلال إجراء عملية قيصرية، وقالت ((شعرت أنني في حالة نوم عميق، ولم أحس بأي ألم أو خوف)).
وأوضحت أنها ترفض قبول التخدير النصفي لأنه سيدخلها في قلق وخوف طيلة فترة العملية خصوصًا حين يكون عليها مراقبة الأطباء وهم يقومون بعملهم في غرفة العمليات)). متى يستخدم التخدير النصفي جراحة الأطراف السفلية من العظام. جراحة المسالك البولية مثل استئصال البروستاتا، أو تنظير المثانة، أو غيرها الأمراض النسائية، مثل: القيصرية، أو استئصال الرحم مميزات التخدير النصفي الشعور بالدوار والتشويش الذهني بشكل أقل بعد إجراء الجراحة التقليل من التقيؤ والغثيان التقليل من استخدام المسكنات القوية لقدرته على تخفيف الألم بشكل أفضل أقل خطورة على القلب والرئتين أقل خطورة للإصابة بالتهابات الصدر.

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