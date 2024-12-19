Phone Link لن يعرض إشعارات تتضمن معلومات حساسة

(MENAFN
- Al Watan)
ذكر موقع Windows Central أن تطبيق Phone LINK
على ويندوز لن يعرض بعض الإشعارات التي تتضمن معلومات حساسة من الهواتف الذكية التي تعمل بإصدار أندرويد 15. وذلك بسبب ميزة خصوصية Android 15 التي تصنف الإشعارات تلقائيًا، مثل تلك التي تحتوي على رموز 2FA على أنها ((حساسة)) وتمنع تطبيقات الطرف الثالث من رؤيتها.
يمكن أن يكون هذا القدر الإضافي من الخصوصية مفيدًا إذا منحت إذنًا لتطبيق ضار عن غير قصد للوصول إلى إشعاراتك.
ولكن قد يكون الأمر غير مريح إذا كنت تعتمد بشكل متكرر على رؤية رموز المصادقة الثنائية (2FA) تظهر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر Phone Link.
استثناءات
بحسب الموقع نفسه، فإنه يمكن للتطبيق عرض مثل هكذا إشعارات حساسة من أجهزة أندرويد في حال تم تثبيت Phone Link مسبقًا وطلب ((دور الجهاز المرافق)).
وهذا الأمر ممكن في هواتف سامسونج التي تعمل بواجهة One UI 6.1.1، ولكن ليس هواتف Android الأخرى مثل Google Pixel أو Nothing Phones.
كما يمكن للمستخدمين التغلب على ميزة إخفاء الإشعارات عن طريق إيقاف تشغيل ((الإشعارات المحسنة)) في إعدادات إشعارات Android 15.
ومع ذلك، يؤدي القيام بذلك أيضًا إلى إيقاف أشياء مثل اقتراحات الرد، وقد يسهل مرة أخرى على التطبيقات الضارة جمع التفاصيل من جميع إشعاراتك.
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