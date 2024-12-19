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Phone Link لن يعرض إشعارات تتضمن معلومات حساسة

12/19/2024 11:17:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر موقع Windows Central أن تطبيق Phone LINK على ويندوز لن يعرض بعض الإشعارات التي تتضمن معلومات حساسة من الهواتف الذكية التي تعمل بإصدار أندرويد 15. وذلك بسبب ميزة خصوصية Android 15 التي تصنف الإشعارات تلقائيًا، مثل تلك التي تحتوي على رموز 2FA على أنها ((حساسة)) وتمنع تطبيقات الطرف الثالث من رؤيتها.
يمكن أن يكون هذا القدر الإضافي من الخصوصية مفيدًا إذا منحت إذنًا لتطبيق ضار عن غير قصد للوصول إلى إشعاراتك.
ولكن قد يكون الأمر غير مريح إذا كنت تعتمد بشكل متكرر على رؤية رموز المصادقة الثنائية (2FA) تظهر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر Phone Link.
استثناءات
بحسب الموقع نفسه، فإنه يمكن للتطبيق عرض مثل هكذا إشعارات حساسة من أجهزة أندرويد في حال تم تثبيت Phone Link مسبقًا وطلب ((دور الجهاز المرافق)).
وهذا الأمر ممكن في هواتف سامسونج التي تعمل بواجهة One UI 6.1.1، ولكن ليس هواتف Android الأخرى مثل Google Pixel أو Nothing Phones.
كما يمكن للمستخدمين التغلب على ميزة إخفاء الإشعارات عن طريق إيقاف تشغيل ((الإشعارات المحسنة)) في إعدادات إشعارات Android 15.
ومع ذلك، يؤدي القيام بذلك أيضًا إلى إيقاف أشياء مثل اقتراحات الرد، وقد يسهل مرة أخرى على التطبيقات الضارة جمع التفاصيل من جميع إشعاراتك.

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