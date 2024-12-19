أفضل 5 أغان لتايلور سويفت

أفضل 5 أغان لتايلور سويفت
التاريخ
12/19/2024 11:17:18 PM
(MENAFN
- Al Watan)
All Too Well (10 Minute Version) 2021
Love Story 2008
Blank Space 2014
Lover 2019
Anti-Hero 2022
MENAFN19122024000089011017ID1109014829
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