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كأس العالم ليس مجرد كرة قدم وحسب

12/19/2024 11:17:18 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)لا أعرف أين سأكون في العام 2034 حيث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، الذي يمتد لقرن من الزمان، ستستضيف السعودية بمفردها النسخة الـ23 التي تعد الأكبر بين بطولات كأس العالم، إذ ستشهد مشاركة 48 منتخبًا في 5 مدن.
(2)
ولكن ما أعرفه أن الأمر ليس بالجديد المكلِّف على السعودية، التي تملك كل الإمكانات -بعون الله- ولا نستغرب إلا ممن يشكك ويقلل، ففي التاريخ ما يكفي لإثبات أن السعودية حضن كبير، من احتضان الشعوب ((المكلومة))، وحتى البطولات القارية مرورا بمواسم الحج.
(3)
المسؤولية على المواطن كبيرة، فالمتعارف عليه أن الشعب السعودي كريم، وودود، ومضياف، ومتعاون، ومثقف، وعصري، والمحفل العالمي فرصة لتأكيد كل ذلك.
(4)
كأس العالم ليس كرة قدم وحسب، بل مناخ مفعم بالسياسة، والثقافة، والاقتصاد، والاجتماع، والتضامن الإنساني.
(5)
المواطن حين يتعاون مع الجهات المعنية، وينهض بمسؤولياته، ويقوم بواجباته، يثبت أن السعودية ليست مجرد صحراء، وخيمة، وبئر نفط، ومال بلا خطط ولا تنمية!
(6)
هكذا يروّج الإعلام المعادي للبلاد، وكل ذي نعمة محسود، على الرغم من أن ((المرحلة المحمدية)) لم تبق فما ناعقا إلا وأغلقته بالعمل والأمل، وفق رؤية متجددة، طموحة، واثقة، لذلك فحين يضع المواطن يده مع يد ((المسؤول)) سيدمّر الأفكار المسبقة الظالمة، والصورة النمطية المتجنية، ويد الله مع الجماعة.
(7)
48 شعبا سيقضون ما يزيد على 45 يوما في رحاب بلادي، وسيعودون وقد طبعت في أذهانهم إلى الأبد صورة نمطية حقيقية عن بلادي، صورة إطارها الفخر والاعتزاز والإعجاب.

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