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المرح عبادة

12/19/2024 11:17:18 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ يومين حمل إلي أخى الصغير صفحة مصورة من جريدة، بها صورة لجنودكم يرقصون على رصيف المحطة التى سافروا منها إلى ميادين القتال، وقد سألنى أخى عن معنى ذلك.
أما معناه فلست أعرفه على وجه الحق، وإنما أحس به شعورا لطلول ما عاشرتكم. أتذكرين يوم عدنا على الأقدام إلى ديارنا عقب المسرح، وفى السماء أضواء خفيفة تشبه نعومتها لؤلؤ العقود. أذكر أنه كان مساء مما ينطلق فيه لساني ولا يهولنك الأمر، فما زالت كما كنت حتى فى سكون الريف رجل النزوات الذى يتناوب حياته ما علمت من قيض ودافع.
تذكرين أنى ذكّرتك يومئذ بالقول الجميل الذى ما كان يستطيع أن يقوله إلا رجل منكم، قول فرانسوا مورياك Francois Mtuiriac إن ((المرح عبادة)).
لقد أدهشك يومنذ أن يصدر هذا القول عن مورياك والرجل على ما نعلم من تدين، وامتد الحوار بيننا أخذا وردا، ولو أنصفت لأبدلت لغة الحوار بالهمس.
وجدنًا الرأى الفصل بعقد القياس بين تلك الكلمة التى سمعتها عن مورياك وروايته التى كنا عائدين من رؤيتها. وهنا اسمحى لي أن أشير إلى موضوعها، فالأمانة تقضي علي إشراك القارئ في حوارنا ما دمنا قد أسلمنا إليه سياق الحديث.
فرانسوا مورياك من بلاد الغابات Les Landes التى تمتد على طول ساحل فرنسا الغربى، ولبلاد الغابات أساطيرها.
ومن تلك الأساطير أسطورة روح لها قدرة على دفع أسقف المنازل، لترى ما تحوي من أفراح وأتراح. ففي ذات يوم قص ((أسمودية)) على ((مورياك)) حياة عائلة كبيرة من الريف فقدت عائلها.
ورأى ((مورياك)) فيما قص عليه ما يستحق الخلود، فعرضه على المسرح على ما به من إيلام. عاهدتك أن أجعل التواضع أول شعائرى، واليوم أود ألا ترى فيما أقول غير ذلك، فالأمر لا يعدو حيلة بلاغية. ذلك أنى أود أن ارتحل لزمن يسير قدرة ((أسمودية))، فأفض غلافة ابتسامتكم الجميلة، لأنظر ما تحوي من جد يعجز عنه أصرم الناس تقطيبا لوجهه.
لست أخبرك جديدا إن ذكرتك بما أنا مؤمن به من دلالة النماذج الأدبية، ولننشر مرة أخرى ما طواه الزمن. أتتنى تلك الفكرة، وما اخالك إلا ذاكرة ذلك، فليس فى نفسى شيء لا علم لك به، ونحن منصرفون من رؤية رواية الكاتب الإيطالى الفحل بيراندللو Pirandello يوم زعم أنه لقي ستة نماذج بشرية تبحث لها عن روائى يعطيها الوجود، وإذا بالأدب يخلق نماذج، ولهذه النماذج دلالاتها، ففيها تتركز أنواع من الخلق، فأوارتللو هو نموذج الرجل الغيور غيرة جنسية، وهاملت رجل شهوة الانتقام، وهرياجون رجل الحرص البشع، والـAlcesti رجل الفضيلة المفرطة، وجوردان نموذج من أثرى بعد فقر، فهو محدث نعمة، وجفروش هو المثل الحى لغلمانكم بباريس. أما أنموذج الرجل الفرنسي.. أنموذجكم القوى، فقد استقر الرأى بيننا - أليس كذلك - على رؤيته فى شخصية فيجارو.
1939*
* ناقد أدبي وكاتب مصري ((1907 - 1965))

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