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انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة

12/19/2024 11:17:18 PM
(MENAFN- Al Watan) اللّغات ظاهرة بشريّة ضروريّة للمجموعات والمجتمعات الإنسانيّة، أي أنّ وجود الناس في مجموعات، شخصَيْن أو أكثر، لا يتمّ إلّا بوجود لغة أو أكثر يتخاطبون بها في حياتهم الاجتماعيّة، فاللّغة ظاهرة بشريّة أصيلة لا يتمّ من دونها الوجودُ الجماعيّ لبني البشر في أشكاله الصغيرة والكبيرة (العائلات والقبائل والمُجتمعات والأُمم). يطرح هذا المقال أمرَيْن: بنود ميثاق الظاهرة اللّغويّة الذي يجعل العلاقة سليمة معها، ثمَّ يُقارِن اللّغةَ العربيّة بثلاث لغات أجنبيّة على مستوياتٍ متعدّدة.
يجوز القول إنّ ما نطرحه هنا هو إطار فكري يرتكز على أبجديّة بسيطة لإقامة الناس علاقة طبيعيّة/سليمة مع لغاتهم. تؤكِّد هذه الأبجديّة أنّ العلاقة الطبيعيّ/السليمة بين الناس ولغاتهم في مجتمعاتهم تتمثّل في ميثاقٍ ذي أربعة بنود: 1- استعمالهم لها في الحديث فقط، 2- استعمالهم لها في الكتابة فقط، 3- المعرفة الوافية باللّغة، المتمثّلة في معرفة مفرداتها والإلمام بقواعدها النحويّة والصرفيّة والإملائيّة وغيرها. يمثِّل هذا السلوك اللّغوي الشفوي والكتابي الأرضيّةَ الأساسيّةَ السليمة التي يُقيم بواسطتها الأفرادُ والمجتمعاتُ علاقةً سليمة مع لغات الأمّ أو اللّغة الوطنيّة، 4- تنشأ عن هذه العلاقة السليمة مع اللّغات ما نسمّيه ((العلاقة الحميمة)) مع تلك اللّغات التي تتجلّى أساسا في المواصفات النفسيّة والسلوكيّة التالية: حبٌّ للّغة والغيرة عليها والدّفاع عنها والاعتزاز بها قَبل أيّ لغة أو لغاتٍ أخرى يُمكن أن يتعلَّمها الأفراد في مُجتمعاتهم أو خارجها.
مقياس العلاقة مع اللغات
بناءً على تلك البنود الأربعة يسهل التعرُّف إلى نوعيّة العلاقة التي يمارسها الناس والمجتمعات مع لغاتهم، فالذين يلبّون بالكامل تلك البنود مع لغاتهم هُم قومٌ يتمتّعون بعلاقةٍ سليمة معها. أمّا الذين لا يلبّونها فهُم أصنافٌ متنوّعة بحسب مدى تلبيتهم أيّ عددٍ من البنود الأربعة خلال التعامُل مع لغاتهم.
أبجديّة فهم العلاقة الحميمة مع اللغات
يُساعد منظورا علمَيْ النفس والاجتماع على فَهْمِ العلاقة الحميمة التي تربط الناس والمُجتمعات باللّغات إنْ هُم استعملوها هي بالكامل فقط، شفويّا وكتابة (1+2)، في كلّ شؤون حياتهم الفرديّة والجماعيّة منذ الطفولة، وعرفوا مفرداتها وقواعدها النحويّة والصرفيّة وغيرها (3). يجوز القول بكلّ بساطة إنّ تلك العلاقة الحميمة (4) مع اللّغات الأمّ أو اللّغات الوطنيّة هي نتيجة لعمليّة التفاعُل/الاستعمال المكثّف معها، ولها الذي يُنتظَر أن يُنشئ مثل تلك العلاقة النفسيّة القويّة التي تَخلق علاقةً وثيقة ومتينة، أي حميمة مع اللّغات. وبعبارة علمَيْ النَّفس والاجتماع، فمثل ذلك التفاعُل الشديد الكثافة والتواصُل والاستعمال للّغات يؤدّي إلى ما يسمّيه هذان العِلمان ((العلاقة الأوّليّة مع اللّغات))، وهي علاقة نَدِّيّة بالعواطف والشعور والتحمُّس لمصلحة اللّغات. كلّ ذلك هو حصيلة لتنشئةٍ لغويّة اجتماعيّة سليمة منذ الصغر، تقتصر على استعمال اللّغات الأمّ أو الوطنيّة على المستويَيْن الشفوي والكتابي.
ووفقاً لمُفرداتها وقواعدها النحويّة والصرفيّة الصحيحة في كلّ شؤون الحياة الفرديّة والجماعيّة في المُجتمعات، يُمكن صَوْغ مقولتنا الفكريّة في معادلتَيْن شبه حسابيّتَيْن: 1- الالتزام الكامل بالبنود الأربعة ((1+2+3+4)) = علاقة سليمة مع اللّغات، 2- الالتزام الجزئيّ أو عدم الالتزام الكامل بالبنود الأربعة ((-1+-2+-3+-4)) = علاقة غير سليمة كثيرا أو قليلا أو ما بينهما مع اللّغات.
ميزات لغة الضادّ في ميزان التحليل المُقارَن
لدى القيام بمُقارنةٍ تحليليّة بين اللّغة العربيّة وثلاث لغات أخرى غربيّة من خلال بعض المعالِم التي تختلف فيها لغة الضادّ عن اللّغات التالية: الإنجليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة، تَبرز خريطةٌ للمعالِم التي تنفرد فيها اللّغة العربيّة عن تلك اللّغات.
أ- الجمع في اللغات الأربع
يبدأ جمْع الأسماء والنعوت والأفعال والضمائر في اللّغات الألمانيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة من العدد 2، بينما لا تبدأ صيغة الجمع في اللّغة العربيّة إلّا في العدد 3 وما بعده، لأنّ للغةِ الضادّ صيغةَ المُثنّى المفقودة في تلك اللّغات. ومن ثمّ، فالتعبير عن اثنَيْن فيها يتمّ بكتابة 2 أو بالحروف أمام الأسماء. وهكذا، فاللّغة العربيّة تتمتّع برصيدٍ بنيوي للتعبير بدقّة تلقائيّة عن الأشياء المزدوجة من دون استعمال رقم 2 أو بكتابة اثنَيْن. إذن، يمثّل العدد 3 في لغة الضادّ بداية ((الكثير)). ومنه، فالواحد والاثنان قليلان. أمّا ثلاثة فكثير في اللّغة العربيّة، فالعدد 1 هو مفرد، ويتمتّع بقواعده الخاصّة به. كذلك الأمر بالنسبة إلى العدد 2 الذي له قواعده الخاصّة به، المتمثّلة في ((المُثنّى)). ومع العدد 3 تتغيّر قواعد اللّغة العربيّة، لتَبدأ صيغة الجمع الخاصة بـ((كثير))، ثمّ يَقع تبنّي الاتّجاه المُعاكس في تذكير الأعداد وتأنيثها، فنقول: رأيتُ ثلاث نساء وتحدّثتُ مع أربعة رجال.
ب- ألغاز العدد ثلاثة
المكانة الخاصّة البارزة للعدد ثلاثة في لغة الضادّ تَجد ما يشابهها في ميادين أخرى. ففي عِلم المسطّحات، لا يُمكن تحديد أيّة مساحة من دون ثلاث نقاط على الأقلّ. كما لا يُمكن قياس أيّ حَجْم من دون معرفة ثلاثة أبعاد: العرض والطول والارتفاع. وبسبب أهميّة العدد ثلاثة، فإنّه يَحضر في أشياء لا حصر لها على وجه الأرض، ومنها الطبيعة البشريّة الثلاثيّة الأبعاد: الجسد والروح والرموز الثقافيّة (اللّغة والفكر والدّين والمعرفة والعلم والقيَم والأعراف الثقافيّة). ويتجلّى أيضاً الحضورُ الكبير للعدد 3 بدنيا الناس في الأمثلة المختارة التالية: فلكي يُعبِّر البشر عن تأكيدهم أمرا ما نسمعهم يكرِّرون كلمةً ما ثلاث مرات، مثل: كفى كفى كفى أو لا لا لا. وتصدق أهميّة العدد ثلاثة على أنماط السلطات في الكثير من المُجتمعات: السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة والسلطة القضائيّة. وتُولي فلسفةُ التاريخ أهميّةً كبرى للعدد 3 في تحليلها أسبابِ أحداثِ تَطوُّر تاريخ الشعوب. فطالما يقسّم المؤرِّخون تاريخَ كلّ حضارة إلى ثلاث مراحل: التخلُّف والنهضة والانحطاط. وانطلاقا من هذه الرؤية حلَّل ابن خلدون في مقدّمته مسيرة المجتمعات الإسلاميّة العربيّة، فتوالي العصبيّات على الحُكم يحدث في القاعدة العامّة كلّ ثلاثة أجيال، حيث فسَّر ظهور العصبيّات وتلاشيها إلى الشِّدّة التي يحتاجها الجيل الأوّل ليتمكّنَ من الحُكم، لكن ما يتبع ذلك لاحقا من رخاء يؤدّي إلى الترهُّل وتراخي قبضة الحُكم، ومن ثمّ زوال العصبيّة والسقوط.
ج- البنية الحَرفيّة الاقتصاديّة للعربيّة
تتكوَّن اللّغات الأربع موضوع هذا المقال من حروفٍ وحركات. فعلى سبيل المثال، تَستعمل لغةُ الضادّ أربعَ حركاتٍ، وهي الفتحة والضمّة والكسرة والسكون، بينما نجد في اللّغة الفرنسيّة، مثلا، عددا أكبر من الحركات. ونظرا لأنّ هذه الأخيرة في اللّغات الغربيّة الثلاث هي حروف وحركات في الوقت نفسه، فإنّها جزءٌ قارّ واجِب الوجود في بنية الكلمات في هذه اللّغات. أمّا في اللّغة العربيّة، فالحركات ليست حروفا، ومن ثمّ فهي صاحبة وظيفة واحدة، تتمثّل في التمكين من نطْق الحروف والكلمات. وعلى هذا الأساس يُمكن الاستغناء عن كتابة الحركات في كلمات اللّغة العربيّة.
وتقود هذه الخصائص في لغة القرآن إلى القول إنّها لغة تتمتّع كتابة كلماتها باقتصادٍ في حروفها يتفوَّق على عدد الحروف في كلمات اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزيّة. ويعود ذلك إلى أنّ وجود حركات لغة الضادّ في كلماتها ليس بالأمر الضروريّ والحتميّ في بِنيتها.
اختلاف اللغات في القراءة
ثمّة اختلافات بين هذه اللّغات الأربع عند القراءة، فالقارئ للّغات الفرنسيّة والإنجليزيّة والألمانيّة يُمكنه أن يقرأ قراءة سليمة وصحيحة لكلماتها وجُملها متى عرفَ حروفَها، وكيفيّة استعمال حركاتِها بغضّ النّظر عن مستواه التعليمي والثقافي، وعن فَهْمِه ما هو بصدد قراءته.
أمّا في لغة الضادّ الخالية من الحركات (أي غير المشكولة) فشروط القراءة السليمة لكلماتها وجُملها تتطلَّب من القارئ ضرورة فهْم ما هو بصدد قراءته؛ إذ من دون عمليّة الفهْم هذه لا يستطيع أن يقوم بقراءة سليمة وفقا لقواعد النحو والصرف في لغة الضاد، تتمثّل إذن بمُطالَبةِ لغةِ الضادِّ قارئَ كلماتها وجُملها الفاقدة للحركات بفَهْمِ ما يقرأ حتّى تكون قراءتُهُ خاليةً من الأخطاء، فاللّغة العربيّة تحثّ قارئها على الفهْم، وهو أمرٌ يحظى بالتقدير، لأنّ الحثّ على الفهْم يتضمَّن دعوةً إلى شيء من التفكير، وهذا الأخير هو مربط الفرس الذي يتميَّز به الإنسان عن بقيّة الكائنات. ولعلّ أكثر علماء النَّفس ابتهاجا بمُناداة لغة الضادّ لقارئها بالفهْم والتفكير في أثناء قراءته النصوص العربيّة هُم علماء النفس العقليّون/الذهنيّون Cognitive Psychologists الذين يعكفون على دراسة العمليّات والأنشطة الذهنيّة والعقليّة التي يحتضنها العقلُ البشري في حياته الواعية ونظيرتها اللّاشعوريّة.
ضرورة الوعي لمصلحة اللغة العربيّة
في مقابل ميزات اللّغة العربيّة المذكورة، يصف كتاب ((لننهض بلغتنا)) (مؤسّسة الفكر العربيّ - 2013) التبعيّة اللغويّة العربيّة المقيتة للغرب في العبارات التالية، إذ قال: ((الدفاع عن لغتنا الوطنيّة، حصننا الأخير، يتطلَّب أيضا مواجهة ظاهرة جديدة بالغة الخطورة، وهي انتشار المدارس والجامعات الخاصّة والأجنبيّة التي تتضاءل فيها اللّغةُ العربيّة، إن لم تنعدم، وتكادُ العمليّة التعليميّة كلّها تتمّ بلغة أجنبيّة ليس في العلوم الصحيحة فقط، بل أيضا في العلوم الإنسانيّة. ففي أيّ بلدٍ آخر على الكرة الأرضيّة يحدث هذا؟!)).
إنّ انفراد المُجتمعات العربيّة بهذه الظاهرة هو مجرّد وصف للواقع اللّغوي في العالَم العربي اليوم، وهذا أمر غير كافٍ لمعرفة أسباب تدنّي وضعيّة لغة الضادّ بين أهلها وفي محيطها العربيّ، على الرّغم من ميزاتها المُشار إلى بعضها في السطور السابقة في هذا المقال، فالمسألة تتطلَّب تعويضَ موقف اللّامبالاة من حال اللّغة العربيّة في أوطانها بموقفٍ مبالٍ وجدّي ومُلتزم لا يرضى بديلا عن الإصرار على الرغبة في كسب رهان فهْمٍ وتفسيرٍ عميقَيْن لغربة لغة الضادّ بين النّاطقين بها في المغرب والمشرق العربيَّيْن؛ إذ من دون تحقيق ذلك تغيب الخطوةُ الأولى الأساسيّة التي تؤهِّل الخاصّةَ والعامّةَ على حدّ سواء من الشعوب العربيّة لكي يطبعوا علاقتهم بالكامل مع لغتهم الوطنيّة، ألا وهي اللّغة العربيّة.
*عالِم اجتماع من تونس
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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