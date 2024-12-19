كأس الخليج فكرة سعودية وتفوق كويتي

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق كأس الخليج العربي ((خليجي 26))، بدولة الكويت، هي بطولة كرة قدم تقام كل عامين، وتعد أهم وأبرز البطولات الإقليمة، وتحظى بشعبية كبرى لدى الرياضيون في دول الخليج، ويشارك في البطولة التي بدأت في 1970 بفكرة سعودية وتنفيذ بحريني بـ4 منتخبات، 8 منتخبات عربية، نجح 7 منها في التتويج باللقب، فيما يظل منتخب
اليمن الوحيد الذي لم ينل الذهب الخليجي، وتنطلق البطولة في الـ21 من ديسمبر الجاري بمواجهتين في المجموعة الأولى، على أن تنطلق منافسات المجموعة الثانية في اليوم التالي.
فكرة سعودية
بدأ بفكرة إنشاء بطولة لدول الخليج العربي الأمير خالد الفيصل، وفي عام 1968، أثناء الألعاب الأولمبية المكسيكية وقام الوفد البحريني بعرض الفكرة على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت ستانلي روس.
وبعد عودة الوفد البحريني من المكسيك، عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعًا لدراسة الفكرة في الـ19 من يونيو 1969 في المنامة.
بداية بحرينية
أقيمت الدورة الأولى في 1970م في البحرين بين الـ27 من مارس وحتى الـ3 أبريل، وشارك فيها 4 منتخبات هم: الكويت والبحرين والسعودية وقطر.
وفي البطولة التي تلتها عام 1972م دخل منتخب الإمارات البطولة. وفي الدورة الثالثة دخل منتخب سلطنة عُمان، ثم دخل منتخب العراق البطولة الرابعة ليكتمل عدد المنتخبات الخليجية العربية المشاركة في كأس الخليج العربي. في 1979 فاز منتخب العراق بالبطولة، لينهي الاحتكار الكويتي للبطولة والذي ظل 4 دورات متتالية في 9 سنين منذ بدء البطولة.
منع العراق
في بطولة 1992 مُنع منتخب العراق من اللعب في البطولة بسبب الحرب الخليجية الثانية، وفاز بالبطولة منتخب قطر ليكسر الاحتكار العراقي - الكويتي للبطولة الذي ظل 22 عام.
وانضم المنتخب اليمني للبطولة في 2003 رغم من أن اليمن ليست مطلة على الخليج العربي. وفي بطولة 2004 عاد منتخب العراق للبطولة، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة 8 منتخبات، وجرى تغيير في نظام البطولة حيث صارت البطولة تُلعب بنظام مجموعتين ودور خروج مغلوب.
7 أبطال
توجت جميع المنتخبات باللقب ما عدى المنتخب اليمني، إذ نجح الكويت في الظفر باللقب 10 مرات كأكثر المنتخبات تتويجبا بالذهب وذلك في نسخ 1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010.
ويعد منتخب العراق ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا بالذهب الخليجي بـ4 ألقاب في نسخ 1979، 1984، 1988، 2023، يليه منتخبي السعودية وقطر بـ3 ألقاب لكل منهما، إذ توج الأخضر باللقب في نسخ 1994، 2002، 2003، فيما توج العنابي بألقاب 1992، 2004، 2014.
ونال منتخبا عمان والإمارات اللقب مرتين لكل منهما، إذ نجح الأحمر العماني في الظفر بلقبي نسختي 2009، و2017، فيما نال الأبيض لقبي 2007، و2013.
أما المنتخب البحريني فرغم مشاركاته في جميع النسخ السابقة فإنه لم ينجح في التتويج باللقب إلا في نسخة 2019، وهو اللقب الوحيد للأحمر.
ويظل المنتخب اليمني الذي شارك في البطولة منذ نسخة 2003 ((خليجي 16))، المنتخب الوحيد بين المنتخبات الـ8 الذي لم يعتلي منصة التتويج.
مجموعتان
قسمت المنتخبات الـ8 في البطولة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى الكويت، عمان، الإمارات، قطر، وجاء في المجموعات الثانية منتخبات: السعودية، العراق، البحرين، اليمن.
ويتأهل المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى نصف النهائي، الذي سيقام بنظام المقص، إذ سيواجه متصدر كل مجموعة وصيف المجموعة الأخرى، والفائزين سيتجهان لخوض المباراة النهائية.
بداية قوية
تنطلق البطولة بمواجهتين في المجموعة الأولى في الـ21 من ديسمبر الجاري، إذ يلتقي في مواجهة الافتتاح منتخبًا الكويت وعمان على إستاد جابر الأحمد الدولي، وفي اللقاء الثاني يلتقي منتخبا الإمارات وقطر، على إستاد جابر المبارك.
أما مواجهات المجموعة الثانية فستقام في اليوم التالي، إذ يلتقي في الموقعة الأولى منتخبا العراق واليمن على إستاد جابر المبارك، ويخوض الأخضر مباراته الأولى أمام منتخب البحرين على إستاد جابر الأحمد الدولي.
- 1968 طرح الأمير خالد الفيصل فكرة البطولة
- 1969 نقل وفد بحريني المقترح للاتحاد الدولي
- 1970 انطلقت النسخة الأولى في البحرين
- 4 منتخبات شارك في أولى النسخ
- 8 منتخبات تشارك في النسخ الأخيرة
- 7 منتخبات توجت باللقب الخليجي
- 10 ألقاب للكويت و4 للعراق و 3 للأخضر وقطر
- لقبان لعمان ومثلهما للإمارات ولقب للبحرين
- اليمن وحيدًا لم يتوج بالذهب الخليجي
MENAFN19122024000089011017ID1109014822