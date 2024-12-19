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كأس الخليج فكرة سعودية وتفوق كويتي

12/19/2024 11:17:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق كأس الخليج العربي ((خليجي 26))، بدولة الكويت، هي بطولة كرة قدم تقام كل عامين، وتعد أهم وأبرز البطولات الإقليمة، وتحظى بشعبية كبرى لدى الرياضيون في دول الخليج، ويشارك في البطولة التي بدأت في 1970 بفكرة سعودية وتنفيذ بحريني بـ4 منتخبات، 8 منتخبات عربية، نجح 7 منها في التتويج باللقب، فيما يظل منتخب اليمن الوحيد الذي لم ينل الذهب الخليجي، وتنطلق البطولة في الـ21 من ديسمبر الجاري بمواجهتين في المجموعة الأولى، على أن تنطلق منافسات المجموعة الثانية في اليوم التالي.
فكرة سعودية

بدأ بفكرة إنشاء بطولة لدول الخليج العربي الأمير خالد الفيصل، وفي عام 1968، أثناء الألعاب الأولمبية المكسيكية وقام الوفد البحريني بعرض الفكرة على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت ستانلي روس.
وبعد عودة الوفد البحريني من المكسيك، عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعًا لدراسة الفكرة في الـ19 من يونيو 1969 في المنامة.
بداية بحرينية

أقيمت الدورة الأولى في 1970م في البحرين بين الـ27 من مارس وحتى الـ3 أبريل، وشارك فيها 4 منتخبات هم: الكويت والبحرين والسعودية وقطر.
وفي البطولة التي تلتها عام 1972م دخل منتخب الإمارات البطولة. وفي الدورة الثالثة دخل منتخب سلطنة عُمان، ثم دخل منتخب العراق البطولة الرابعة ليكتمل عدد المنتخبات الخليجية العربية المشاركة في كأس الخليج العربي. في 1979 فاز منتخب العراق بالبطولة، لينهي الاحتكار الكويتي للبطولة والذي ظل 4 دورات متتالية في 9 سنين منذ بدء البطولة.
منع العراق

في بطولة 1992 مُنع منتخب العراق من اللعب في البطولة بسبب الحرب الخليجية الثانية، وفاز بالبطولة منتخب قطر ليكسر الاحتكار العراقي - الكويتي للبطولة الذي ظل 22 عام.
وانضم المنتخب اليمني للبطولة في 2003 رغم من أن اليمن ليست مطلة على الخليج العربي. وفي بطولة 2004 عاد منتخب العراق للبطولة، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة 8 منتخبات، وجرى تغيير في نظام البطولة حيث صارت البطولة تُلعب بنظام مجموعتين ودور خروج مغلوب.
7 أبطال

توجت جميع المنتخبات باللقب ما عدى المنتخب اليمني، إذ نجح الكويت في الظفر باللقب 10 مرات كأكثر المنتخبات تتويجبا بالذهب وذلك في نسخ 1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010.
ويعد منتخب العراق ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا بالذهب الخليجي بـ4 ألقاب في نسخ 1979، 1984، 1988، 2023، يليه منتخبي السعودية وقطر بـ3 ألقاب لكل منهما، إذ توج الأخضر باللقب في نسخ 1994، 2002، 2003، فيما توج العنابي بألقاب 1992، 2004، 2014.
ونال منتخبا عمان والإمارات اللقب مرتين لكل منهما، إذ نجح الأحمر العماني في الظفر بلقبي نسختي 2009، و2017، فيما نال الأبيض لقبي 2007، و2013.
أما المنتخب البحريني فرغم مشاركاته في جميع النسخ السابقة فإنه لم ينجح في التتويج باللقب إلا في نسخة 2019، وهو اللقب الوحيد للأحمر.
ويظل المنتخب اليمني الذي شارك في البطولة منذ نسخة 2003 ((خليجي 16))، المنتخب الوحيد بين المنتخبات الـ8 الذي لم يعتلي منصة التتويج.
مجموعتان
قسمت المنتخبات الـ8 في البطولة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى الكويت، عمان، الإمارات، قطر، وجاء في المجموعات الثانية منتخبات: السعودية، العراق، البحرين، اليمن.
ويتأهل المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى نصف النهائي، الذي سيقام بنظام المقص، إذ سيواجه متصدر كل مجموعة وصيف المجموعة الأخرى، والفائزين سيتجهان لخوض المباراة النهائية.
بداية قوية
تنطلق البطولة بمواجهتين في المجموعة الأولى في الـ21 من ديسمبر الجاري، إذ يلتقي في مواجهة الافتتاح منتخبًا الكويت وعمان على إستاد جابر الأحمد الدولي، وفي اللقاء الثاني يلتقي منتخبا الإمارات وقطر، على إستاد جابر المبارك.
أما مواجهات المجموعة الثانية فستقام في اليوم التالي، إذ يلتقي في الموقعة الأولى منتخبا العراق واليمن على إستاد جابر المبارك، ويخوض الأخضر مباراته الأولى أمام منتخب البحرين على إستاد جابر الأحمد الدولي.
- 1968 طرح الأمير خالد الفيصل فكرة البطولة
- 1969 نقل وفد بحريني المقترح للاتحاد الدولي
- 1970 انطلقت النسخة الأولى في البحرين
- 4 منتخبات شارك في أولى النسخ
- 8 منتخبات تشارك في النسخ الأخيرة
- 7 منتخبات توجت باللقب الخليجي
- 10 ألقاب للكويت و4 للعراق و 3 للأخضر وقطر
- لقبان لعمان ومثلهما للإمارات ولقب للبحرين
- اليمن وحيدًا لم يتوج بالذهب الخليجي

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