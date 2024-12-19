مصر ضمن أهم 5 دول إفريقية مصدرة لمنتجات الشيكولاته جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال تقرير“بيزنس أفريكا“اليوم الخميس حول صناعة الشيكولاته في القارة السمراء، إن مصر جاءت ضمن أهم 5 دول إفريقية مصدرة لمنتجات الشوكولاتة.
وأشار التقرير إلى أن الدول الإفريقية تلعب دورًا رئيسيًا في السوق العالمية للشوكولاته، حيث تتضمن العديد منها أكبر المنتجين والمصدرين لحبوب الكاكاو.
موضوعات متعلقة
الإحصاء: 7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مجموعة الدول الثمانى النامية
فاتورة دعم الخبز والسلع التموينية تتجاوز 134 مليار جنيه مع توجه الحكومة للدعم العيني
العسل المصرى يدق أبواب الأسواق الأوروبية 2025
وأضاف، أنه في عامي 2022/2023، أنتجت إفريقيا حوالي 73.4% من كاكاو العالم، حيث تصدرت كوت ديفوار قائمة أكبر المنتجين ، حيث تساهم بنحو نصف الإنتاج العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن أفريكسيم بنك.
وحسب التقرير – تضم القائمة أيضا إضافة إلى كوت ديفوار، كلا من مصر، وجنوب إفريقيا والسنغال وزامبيا، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تسهم بدورها في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل وتوليد الدخل لمزارعي الكاكاو.
وتابع، تم تقييم صناعة الشوكولاتة العالمية بنحو 58 مليار دولار في عام 2022، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة إلى 81.8 مليار دولار بحلول عام 2030، ومع زيادة الطلب على الشوكولاتة، تزداد الحاجة إلى الكاكاو أيضًا.
ولفت إلى أن إمكانات النمو في صناعة الشوكولاتة الإفريقية تبقى هائلة، مما يشير إلى ضرورة العمل على تحسين الظروف في هذا القطاع لضمان استدامته وتطوره.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109014821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.