مصر ضمن أهم 5 دول إفريقية مصدرة لمنتجات الشيكولاته جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال تقرير“بيزنس أفريكا“اليوم الخميس حول صناعة الشيكولاته في القارة السمراء، إن مصر جاءت ضمن أهم 5 دول إفريقية مصدرة لمنتجات الشوكولاتة.

وأشار التقرير إلى أن الدول الإفريقية تلعب دورًا رئيسيًا في السوق العالمية للشوكولاته، حيث تتضمن العديد منها أكبر المنتجين والمصدرين لحبوب الكاكاو.

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وأضاف، أنه في عامي 2022/2023، أنتجت إفريقيا حوالي 73.4% من كاكاو العالم، حيث تصدرت كوت ديفوار قائمة أكبر المنتجين ، حيث تساهم بنحو نصف الإنتاج العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن أفريكسيم بنك.

وحسب التقرير – تضم القائمة أيضا إضافة إلى كوت ديفوار، كلا من مصر، وجنوب إفريقيا والسنغال وزامبيا، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تسهم بدورها في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل وتوليد الدخل لمزارعي الكاكاو.

وتابع، تم تقييم صناعة الشوكولاتة العالمية بنحو 58 مليار دولار في عام 2022، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة إلى 81.8 مليار دولار بحلول عام 2030، ومع زيادة الطلب على الشوكولاتة، تزداد الحاجة إلى الكاكاو أيضًا.

ولفت إلى أن إمكانات النمو في صناعة الشوكولاتة الإفريقية تبقى هائلة، مما يشير إلى ضرورة العمل على تحسين الظروف في هذا القطاع لضمان استدامته وتطوره.

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