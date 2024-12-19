Friday, 20 December 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد: السياسة النقدية الحذرة للفيدرالى مناسبة نظرًا لعدم اليقين الاقتصادى جريدة البورصة

12/19/2024 11:17:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار انخفاض أسعار النفط.. وبرنت يغلق دون 73 دولارًا ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات

أشادت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي“جولي كوزاك” بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي في الاجتماع الذي انتهي الأربعاء، قائلة إن تبني نهج أكثر حذرًا من قبل صناع السياسة النقدية أمر مناسب نظرا لعدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وذكرت“كوزاك” في إفادة صحفية نقلتها وكالة“رويترز”، الخميس، أن سوق العمل الأمريكي أصبح ضعيفا نسبيًا، في الوقت الذي كان فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف، لذلك نرى أن إجراء الفيدرالي الأخير مناسب في الوقت الحالي.

وعندما سُئِلت عن رأيها في خطط الرئيس الأمريكي المنتخب لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، قالت إن الصندوق سيقيم سياسات“ترامب” بالكامل مع تنفيذها بعد توليه منصبه في يناير.

في حين أشارت المسؤولة في الصندوق إلى أن القرض المتفق عليه مع السلفادور بقيمة 2.4 مليار دولار هذا الأسبوع يتطلب تقليص أنشطة البلاد الرسمية في العملات المشفرة، بسبب المخاطر الكبيرة التي تحملها البيتكوين لاستقرار النظام المالي العالمي.

وتعليقًا على تثبيت الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت سابق اليوم، قالت المسؤولة:“تصرفات المركزي في طوكيو مناسبة، ونوصي بمواصلة السياسة النقدية المعتمدة على البيانات لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف”.

المصدر:

MENAFN19122024000202011048ID1109014820

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث