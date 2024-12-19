صندوق النقد: السياسة النقدية الحذرة للفيدرالى مناسبة نظرًا لعدم اليقين الاقتصادى جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
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أشادت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي“جولي كوزاك” بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي في الاجتماع الذي انتهي الأربعاء، قائلة إن تبني نهج أكثر حذرًا من قبل صناع السياسة النقدية أمر مناسب نظرا لعدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وذكرت“كوزاك” في إفادة صحفية نقلتها وكالة“رويترز”، الخميس، أن سوق العمل الأمريكي أصبح ضعيفا نسبيًا، في الوقت الذي كان فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف، لذلك نرى أن إجراء الفيدرالي الأخير مناسب في الوقت الحالي.
وعندما سُئِلت عن رأيها في خطط الرئيس الأمريكي المنتخب لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، قالت إن الصندوق سيقيم سياسات“ترامب” بالكامل مع تنفيذها بعد توليه منصبه في يناير.
في حين أشارت المسؤولة في الصندوق إلى أن القرض المتفق عليه مع السلفادور بقيمة 2.4 مليار دولار هذا الأسبوع يتطلب تقليص أنشطة البلاد الرسمية في العملات المشفرة، بسبب المخاطر الكبيرة التي تحملها البيتكوين لاستقرار النظام المالي العالمي.
وتعليقًا على تثبيت الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت سابق اليوم، قالت المسؤولة:“تصرفات المركزي في طوكيو مناسبة، ونوصي بمواصلة السياسة النقدية المعتمدة على البيانات لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف”.
المصدر:
MENAFN19122024000202011048ID1109014820
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