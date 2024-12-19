صندوق النقد: السياسة النقدية الحذرة للفيدرالى مناسبة نظرًا لعدم اليقين الاقتصادى جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار انخفاض أسعار النفط.. وبرنت يغلق دون 73 دولارًا ارتفاع سهم إنفيديا عقب انخفاض استمر 5 جلسات

أشادت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي“جولي كوزاك” بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي في الاجتماع الذي انتهي الأربعاء، قائلة إن تبني نهج أكثر حذرًا من قبل صناع السياسة النقدية أمر مناسب نظرا لعدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وذكرت“كوزاك” في إفادة صحفية نقلتها وكالة“رويترز”، الخميس، أن سوق العمل الأمريكي أصبح ضعيفا نسبيًا، في الوقت الذي كان فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف، لذلك نرى أن إجراء الفيدرالي الأخير مناسب في الوقت الحالي.

وعندما سُئِلت عن رأيها في خطط الرئيس الأمريكي المنتخب لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، قالت إن الصندوق سيقيم سياسات“ترامب” بالكامل مع تنفيذها بعد توليه منصبه في يناير.

في حين أشارت المسؤولة في الصندوق إلى أن القرض المتفق عليه مع السلفادور بقيمة 2.4 مليار دولار هذا الأسبوع يتطلب تقليص أنشطة البلاد الرسمية في العملات المشفرة، بسبب المخاطر الكبيرة التي تحملها البيتكوين لاستقرار النظام المالي العالمي.

وتعليقًا على تثبيت الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت سابق اليوم، قالت المسؤولة:“تصرفات المركزي في طوكيو مناسبة، ونوصي بمواصلة السياسة النقدية المعتمدة على البيانات لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف”.

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