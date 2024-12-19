(الصرافيين الاردنيين) تدعو دعوة لتجنب المضاربة على الليرة السورية

MENAFN - Khaberni) خبرني - جدد امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية دعوته للمواطنين بعدم المضاربة على الليرة السورية تفاديا لوقوع خسائر.

ولفت ديرانية الى أن الليرة السوري مازالت تشهد تقلبات على اسعارها وغير مستقرة، بحسب الرأي.

وبين ان عمليات المضاربة رفعت سعر صرفها خلال الايام الماضية مبينا ان الليرة السورية معرضة لانخفاض اسعارها في ظل حالة عدم اليقين حول ماستؤول اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في دولة سوريا.

وتحسّن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.

ومع اقتراب الفصائل المعارضة من دمشق، عشية إسقاط الأسد، سجّل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسيا بلغ ثلاثين ألف ليرة في مقابل الدولار، بعدما كان ثابتا لأشهر عند 15 ألف ليرة.