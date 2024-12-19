(الصرافيين الاردنيين) تدعو دعوة لتجنب المضاربة على الليرة السورية

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- Khaberni) خبرني - جدد امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية دعوته للمواطنين بعدم المضاربة على الليرة السورية تفاديا لوقوع خسائر.
ولفت ديرانية الى أن الليرة السوري مازالت تشهد تقلبات على اسعارها وغير مستقرة، بحسب الرأي.
وبين ان عمليات المضاربة رفعت سعر صرفها خلال الايام الماضية مبينا ان الليرة السورية معرضة لانخفاض اسعارها في ظل حالة عدم اليقين حول ماستؤول اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في دولة سوريا.
وتحسّن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.
ومع اقتراب الفصائل المعارضة من دمشق، عشية إسقاط الأسد، سجّل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسيا بلغ ثلاثين ألف ليرة في مقابل الدولار، بعدما كان ثابتا لأشهر عند 15 ألف ليرة.
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