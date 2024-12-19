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((الصناعة)): 186 مخالفة لمحلات تجارية خلال 2024

12/19/2024 7:19:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


كشف‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بلغ‭ ‬186‭ ‬مخالفة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ (‬18‭ ‬ديسمبر‭)‬،‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬المخالفة‭ ‬بطلب‭ ‬معلومات‭ ‬المزودين‭ ‬إذ‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتفتيش‭ ‬عليهم‭ ‬ومخالفتهم‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬لينا‭ ‬قاسم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬والضوابط‭ ‬المتبعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬استيراد‭ ‬وتداول‭ ‬المنتجات‭ ‬المخالفة‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬فحص‭ ‬المقاييس‭ ‬بالوزارة‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬بحسب‭ ‬اللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬المعتمدة‭ (‬المواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬المعتمدة‭) ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬منتجات‭ ‬غير‭ ‬مطابقة‭ ‬لهذه‭ ‬اللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬منتج‭ ‬وارد‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬قد‭ ‬استوفى‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمطابقته‭ ‬للوائح‭ ‬بحسب‭ ‬طبيعة‭ ‬كل‭ ‬منتج،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬الدورية‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية؛‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تداول‭ ‬أي‭ ‬منتجات‭ ‬غير‭ ‬مطابقة‭ ‬للوائح‭ ‬الفنية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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