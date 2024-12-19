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مظاهرات في دمشق للمطالبة بـ((نظام ديمقراطي مدني))

12/19/2024 7:19:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الأمويين‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أمس‭ ‬للمطالبة‭ ‬بنظام‭ ‬مدني‭ ‬وبمشاركة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬والعمل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وردّد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬حرة‭ ‬مدنية‮»‬‭ ‬و«نريد‭ ‬ديمقراطية‭ ‬وليس‭ ‬دينوقراطية‮»‬‭ (‬ثيوقراطية‭)‬،‭ ‬رافعين‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬دولة‭ ‬قانون‭ ‬ومواطنة‮»‬‭ ‬و«لا‭ ‬وطن‭ ‬حرا‭ ‬دون‭ ‬نساء‭ ‬أحرار‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الموظفة‭ ‬المتقاعدة‭ ‬ماجدة‭ ‬مدرس‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬موجودة‭ ‬هنا‭ ‬لأننا‭ ‬نشعر‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬سوريا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬موجودين،‭ ‬لأننا‭ ‬نشعر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬وجودا‭ ‬ونتكلم‭ ‬ونعبر‭ ‬ونسمع‭ ‬بعضنا‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬سوريا‭ ‬الجديدة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬للجميع‭ ‬وهذا‭ ‬حقنا‭... ‬المرأة‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬وأشجع‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رأيها‮»‬‭. ‬

وتابعت‭: ‬‮«‬أي‭ ‬موقف‭ ‬يسيء‭ ‬حاليا‭ ‬للمرأة‭ ‬سنكون‭ ‬له‭ ‬بالمرصاد‭ ‬ولن‭ ‬نقبل‭ ‬به،‭ ‬انتهى‭ ‬العهد‭ ‬الذي‭ ‬سكتنا‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحرّك‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬حليفة‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬والإطاحة‭ ‬ببشار‭ ‬الأسد‭ ‬نتيجة‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬شنّته‭ ‬تلك‭ ‬الفصائل‭ ‬من‭ ‬معقلها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.
‬وقبل‭ ‬فكّ‭ ‬ارتباطها‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬كانت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬تعرف‭ ‬بجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬وتتبع‭ ‬فكرا‭ ‬جهاديا‭ ‬متطرفا،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تصنّف‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬

لكنّ‭ ‬الهيئة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬الأقليات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬واعتماد‭ ‬خطاب‭ ‬أكثر‭ ‬اعتدالا‭. ‬

وعيّنت‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭ ‬تدير‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مارس‭. ‬

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