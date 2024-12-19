أسري يهزم بابكو إنرجيز1 ويشارك صدارة الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تقدم فريق أسري إلى صدارة دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم مشاركا فريق ألبا الصدارة، إثر انتصاره الكبير على فريق بابكو انرجيز1 بستة أهداف لهدف. في المباراة التي جمعتها أمس الأول في ختام الأسبوع الخامس والقسم الأول. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. مباراة بدأت بسجال وتبادل مع أفضلية هجومية إلى أسري الذي انتظر حتى الدقيقة «36» ليفتتح أول أهداف اللقاء عن طريق اللاعب جواد حسين، ثم يضيف اللاعب أحمد جليل الهدف الثاني عند الدقيقة «40»، وينهي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.
وأما بداية الشوط الثاني فقد جاءت مبتسمة إلى فريق بابكو انرجيز1 عندما أستطاع تقليص النتيجة بواسطة اللاعب عبدالعزيز شويطر في الدقيقة «54». لكن هذه النتيجة جعلت فريق أسري ينهض من جديد ويواصل الضغط والمحاولات الهجومية من أجل تعزيز النتيجة ليكون له ذلك عن طريق اللاعب مرتضى أحمد في الدقيقة «72»، وبالتالي يفرض سيطرته على مجريات اللقاء ويضيف المزيد من الأهداف عن طريق اللاعب مصطفى يعقوب هدفان في الدقيقة «77» والدقيقة «88» والهدف السادس بواسطة اللاعب محمد مكي في الدقيقة «90». ليخرج فريق أسري بانتصار كبير ومهم بستة أهداف لهدف.
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