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أسري يهزم بابكو إنرجيز1 ويشارك صدارة الدوري

12/19/2024 7:18:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقدم‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مشاركا‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬الصدارة،‭ ‬إثر‭ ‬انتصاره‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬بستة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الخامس‭ ‬والقسم‭ ‬الأول‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬مباراة‭ ‬بدأت‭ ‬بسجال‭ ‬وتبادل‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬هجومية‭ ‬إلى‭ ‬أسري‭ ‬الذي‭ ‬انتظر‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬36‮»‬‭ ‬ليفتتح‭ ‬أول‭ ‬أهداف‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬جواد‭ ‬حسين،‭ ‬ثم‭ ‬يضيف‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬جليل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬40‮»‬،‭ ‬وينهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وأما‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬مبتسمة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬عندما‭ ‬أستطاع‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬شويطر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬54‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬جعلت‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬ينهض‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ويواصل‭ ‬الضغط‭ ‬والمحاولات‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬النتيجة‭ ‬ليكون‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬مرتضى‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬72‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬ويضيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬مصطفى‭ ‬يعقوب‭ ‬هدفان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬77‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬88‮»‬‭ ‬والهدف‭ ‬السادس‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬مكي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬90‮»‬‭. ‬ليخرج‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بانتصار‭ ‬كبير‭ ‬ومهم‭ ‬بستة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭.‬

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