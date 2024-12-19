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أيمن حسين هداف بالفطرة

12/19/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬الكثيرون‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخب‭ ‬العراق‭ ‬عندما‭ ‬توج‭ ‬بكأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬حيث‭ ‬توهج‭ ‬بشدة‭ ‬مهاجمه‭ ‬ونجمه‭ ‬الأسطوري‭ ‬لاحقا،‭ ‬يونس‭ ‬محمود‭.‬

وبعد‭ ‬اعتزال‭ ‬يونس‭ ‬محمود‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬إعلاميا‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬السفاح‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬أسود‭ ‬الرافدين‭ (‬148‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬57‭ ‬هدفا‭)‬،‭ ‬وتجارب‭ ‬عديدة‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬الدبس‭ ‬وكركوك‭ ‬والطلبة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والوحدة‭ ‬الإماراتي‭ ‬والسد‭ ‬والخور‭ ‬والغرافة‭ ‬والعربي‭ ‬والوكرة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬السعودي،‭ ‬بدأ‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬من‭ ‬سيحمل‭ ‬هذا‭ ‬الإرث‭ ‬الثقيل‭.‬

وقبلها‭ ‬بعام،‭ ‬توهج‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬العراقية‭ ‬مهاجم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬الفائز‭ ‬ببرونزية‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬2023‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬منظم‭ ‬البطولة‭ ‬بهدف‭ ‬للاعب‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭. ‬ولكن‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مارس‭ ‬1996‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬ضد‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مارس2016‭.‬

وتدريجيا‭ ‬أصبح‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬المهاجم‭ ‬الأساسي‭ ‬لمنتخب‭ ‬العراق،‭ ‬وسجل‭ ‬30‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬79‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬وأصبح‭ ‬خامسا‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخب‭ ‬العراق،‭ ‬وصنفه‭ ‬الكثيرون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬الوريث‭ ‬الشرعي‭ ‬ليونس‭ ‬محمود،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬بدنية‭ ‬وقدرات‭ ‬تهديفية‭ ‬مميزة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬المنافسين‭.‬

وحقق‭ ‬المهاجم‭ ‬العراقي‭ ‬إنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بكأس‭ ‬تونس‭ ‬مع‭ ‬الصفاقسي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2018‭ / ‬2019‭ ‬ولقبي‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭ ‬وكأس‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2020‭ / ‬2021،‭ ‬ولقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هدافا‭ ‬للبطولة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬إبراهيم‭ ‬بايش‭.‬

وفاز‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬أيضا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية‭ ‬مثل‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2020‭ / ‬2021‭ ‬و2023‭ / ‬2024،‭ ‬وكان‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيل‭ ‬المثالي‭ ‬لأفضل‭ ‬11‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬وكان‭ ‬وصيفا‭ ‬لهداف‭ ‬البطولة،‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬8‭ ‬أهداف‭.‬

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