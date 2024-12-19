أيمن حسين هداف بالفطرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (د ب أ): لا ينسى الكثيرون الإنجاز التاريخي لمنتخب العراق عندما توج بكأس أمم آسيا لكرة القدم في عام 2007 حيث توهج بشدة مهاجمه ونجمه الأسطوري لاحقا، يونس محمود.
وبعد اعتزال يونس محمود الذي اشتهر إعلاميا بلقب «السفاح» في عام 2016 بعد مسيرة طويلة مع أسود الرافدين (148 مباراة دولية سجل خلالها 57 هدفا)، وتجارب عديدة مع أندية الدبس وكركوك والطلبة في العراق والوحدة الإماراتي والسد والخور والغرافة والعربي والوكرة في قطر إضافة إلى أهلي جدة السعودي، بدأ الحديث عن من سيحمل هذا الإرث الثقيل.
وقبلها بعام، توهج في الملاعب العراقية مهاجم جديد في المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما الفائز ببرونزية بطولة آسيا تحت 2023 بالفوز على قطر منظم البطولة بهدف للاعب أيمن حسين ليسهم في تأهل منتخب بلاده لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو. ولكن أيمن حسين المولود في 22 مارس 1996 غاب عن الأولمبياد بسبب إصابته في مباراة ودية مع المنتخب الأول ضد سوريا في 18 مارس2016.
وتدريجيا أصبح أيمن حسين المهاجم الأساسي لمنتخب العراق، وسجل 30 هدفا في 79 مباراة دولية وأصبح خامسا في قائمة الهداف التاريخي لمنتخب العراق، وصنفه الكثيرون على أنه الوريث الشرعي ليونس محمود، لما يتمتع به من قوة بدنية وقدرات تهديفية مميزة داخل منطقة جزاء المنافسين.
وحقق المهاجم العراقي إنجازات عديدة في مشواره مع كرة القدم، حيث توج بكأس تونس مع الصفاقسي في موسم 2018 / 2019 ولقبي الدوري العراقي وكأس العراق في موسم 2020 / 2021، ولقب النسخة الأخيرة من كأس الخليج في عام 2023 حيث كان هدافا للبطولة برصيد 3 أهداف متساويا مع زميله إبراهيم بايش.
وفاز أيمن حسين أيضا بعدد من الجوائز الفردية مثل هداف الدوري العراقي في موسمي 2020 / 2021 و2023 / 2024، وكان ضمن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في البطولة الأخيرة من كأس أمم آسيا 2023 في قطر، حيث سجل 6 أهداف وكان وصيفا لهداف البطولة، أكرم عفيف، نجم منتخب قطر بطل المسابقة، الذي سجل 8 أهداف.
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