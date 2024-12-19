منتخب قطر لاستعادة الثقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يرزح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬بنتائج‭ ‬مخيبة‭ ‬لبطل‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬و2023،‭ ‬أدخلته‭ ‬نفقا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭.‬

وباتت‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الـ26‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬ملاذ‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬اهتزت‭ ‬كثيرا،‭ ‬فطالت‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬السابق‭ ‬وعصفت‭ ‬ببعض‭ ‬العناصر‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬قد‭ ‬أقال‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬وعين‭ ‬مساعده‭ ‬ومواطنه‭ ‬لويس‭ ‬غارسيا‭ ‬مدربا‭ ‬مؤقتا،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأول‭ ‬وخيارا‭ ‬ضيقا‭ ‬فرضته‭ ‬الظروف‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬البديل‭.‬

المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تعيينه‭ ‬اختار‭ ‬قائمة‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬وازنة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬البرازيلي‭ ‬الأصل‭ ‬إدميلسون‭ ‬جونيور‭ ‬والمدافعين‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬حسن‭ ‬وخوخي‭ ‬بوعلام‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدفاعي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬حاتم،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تبدو‭ ‬مستغربة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأربعة‭ ‬كأساسيين‭ ‬في‭ ‬تشكيلات‭ ‬لوبيس‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يستدع‭ ‬الحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬سعد‭ ‬الشيب‭.‬

غياب‭ ‬الحلول‭ ‬التكتيكية‭ ‬

ويقول‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ابراهيم‭ ‬الغانم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عانى‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬بعض‭ ‬الحلول‭ ‬التكتيكية،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬استقرار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشكيلة،‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬غياب‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬التوليفة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬مطالبا‭ ‬بمعالجة‭ ‬الأخطاء،‭ ‬والظهور‭ ‬بوجه‭ ‬مغاير‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬والقدرات‭ ‬الفردية‭ ‬لطرح‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬جميعها‭ ‬ديربيات‭ ‬خليجية‭ ‬يغلفها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والتحدي‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬السابق‭ ‬رائد‭ ‬يعقوب‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬تُعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬لتصويب‭ ‬المسار‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الإيجابيات‭ ‬وعلاج‭ ‬السلبيات‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‮»‬‭.‬

واتفق‭ ‬الغانم‭ ‬ويعقوب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الناحية‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬تُعدّ‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أسيا‭ ‬2023‭ ‬والهداف‭ ‬المعز‭ ‬علي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحتاج‭ ‬فيه‭ ‬المنظومة‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الوسط‭ ‬والدفاع‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭.‬















