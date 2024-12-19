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السعودية للقب أول منذ عقدين بتشكيلة أساسية

12/19/2024 7:18:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عقدين‭ ‬عن‭ ‬التتويج،‭ ‬يبحث‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬نتائجه‭ ‬المتذبذبة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

واكتفى‭ ‬‮«‬الصقور‭ ‬الخضر‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمونديال‭ ‬الذي‭ ‬سيستضيفه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عام‭ ‬2034‭.‬

السعودية‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتوجت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬1994‭ ‬و2002‭ ‬و2003‭ ‬ولم‭ ‬تغب‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ثانية‭ ‬تضم‭ ‬العراق‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والبحرين‭ ‬واليمن‭.‬

خاضت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفريق‭ ‬رديف‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬سعد‭ ‬الشهري‭ ‬فخرجت‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬ضمت‭ ‬آنذاك‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬ونواف‭ ‬العقيدي‭ ‬الموجودين‭ ‬بالفعل‭ ‬بقائمة‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار،‭ ‬العائد‭ ‬بعد‭ ‬تخبط‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭.‬

ويخوض‭ ‬الأخضر‭ ‬السعودي‭ ‬منافسات‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬بقوامه‭ ‬الأساسي‭ ‬عدا‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬الفاصلة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‭.‬


تتويج‭ ‬وتطوير‭ ‬

وأكد‭ ‬رونار‭ ‬أن‭ ‬هدفه‭ ‬هو‭ ‬التتويج‭ ‬وقال‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لأن‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬جئت‭ ‬فيها‭ ‬كانت‭ ‬قصيرة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتي‭ ‬أستراليا‭ (‬0-0‭) ‬وإندونيسيا‭ (‬0-2‭).. ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬ولدينا‭ ‬أيضا‭ ‬مهمة‭ ‬أكبر‭ ‬وهي‭ ‬تطوير‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬مباريات‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬رونار‭ ‬الذي‭ ‬درب‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬أولى‭ ‬بين‭ ‬2019‭ ‬و2023‭ ‬قبل‭ ‬تولي‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬للسيدات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬ولكن‭ ‬هدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬خسرنا‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وطارد‭ ‬شبح‭ ‬الإصابات‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬إذ‭ ‬تقلصت‭ ‬فرص‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بالدور‭ ‬الأول،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لكسور‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

واستبعد‭ ‬رونار‭ (‬56‭ ‬عاما‭) ‬المدافع‭ ‬عبدالإله‭ ‬العمري‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬الرياض‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬وحاجته‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬علاجي‭ ‬وتأهيلي،‭ ‬فقرر‭ ‬ضم‭ ‬اللاعب‭ ‬عون‭ ‬السلولي‭ ‬للمعسكر‭ ‬الأخضر‭.‬

شرح‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬الشبان‭ ‬المتواجدون‭ ‬معنا‭ ‬يستحقون‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬استدعاء‭ ‬لاعب‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ30‭ ‬عاما‭ ‬وأضعه‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬مزج‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والخبرة‮»‬‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثي‭ ‬المحترف،‭ ‬فيصل‭ ‬الغامدي‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬بيرشخوت‭ ‬البلجيكي‭ ‬مروان‭ ‬الصحفي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬ظهير‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬سعودي‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭.‬



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