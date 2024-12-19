محمد الرميحي علامة قطرية بارزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (د ب أ): يعد محمد غانم الرميحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب قطر السابق واحدا من أبرز وأفضل اللاعبين الذين مروا على الكرة القطرية على مدار تاريخها الطويل والممتد الى سنوات طويلة.
كما يعتبر الرميحي واحدا من مواهب الزمن الجميل للكرة الخليجية في حقبة السبعينيات من القرن الماضي التي شهدت بروز أساطير مثل جاسم يعقوب وحمود سلطان وأحمد الطرابلسي وفتحي كميل وخالد بلان وأحمد غراب وغيرهم.
القائد التاريخي للنادي الأهلي عميد الأندية القطرية، هو أول قائد رفع كأس أمير قطر عام 1972، عندما قاد فريقه الى الفوز على الريان بنتيجة 6 / 1 على ملعب استاد الدوحة التراثي، ووقتها سجل الرميحي 3 أهداف (هاتريك) في هذا النهائي التاريخي الخالد في أذهان الكثير من القطريين.
وإذا كان بلان هو أول لاعب قطري وخليجي يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولات كأس الخليج العربي عام 1970 بالنسخة الأولى في البحرين، لكن وقتها حل المنتخب القطري في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب البطولة، فإن الرميحي هو ثاني لاعب قطري ينال لقب أفضل لاعب في كأس الخليج وتحديدا في النسخة الثالثة التي استضافتها الكويت عام 1974، وقاد وقتها الفريق القطري الى الحصول على المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على الإمارات 4 1/ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ووقتها خطف الرميحي أنظار الجميع بأهدافه الرائعة ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.
ورغم اعتزاله اللعب عام 1980 في مباراة جمعت الأهلي القطري والأهلي المصري على ملعب خليفة الدولي، فإنه ومع كل دورة كأس خليج يتذكر الكثيرون تألقه وإنجازاته ويلقب في قطر بالمايسترو.
وحمل الرميحي شارة القيادة لمنتخب قطر في دورتي كأس الخليج الرابعة عام 1976 بالدوحة، والخامسة في بغداد عام 1979، وألقى قسم الدورة الرابعة في استاد خليفة المونديالي.
ويمتلك الرميحي رقما مميزا كونه كان ضمن قائمة أول منتخب قطري في التاريخ يشارك في النسخة الأولى لبطولات كأس الخليج العربي ، كما شارك في دورات الخليج الخمس الأولى خلال الفترة من (1970 إلى 1979).
وكانت أجمل أهداف الرميحي مع المنتخب القطري ضد السعودية خلال دورة الخليج الثالثة والتي انتهت بفوز المنتخب (الأخضر) 3 / 1 .
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