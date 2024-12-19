محمد الرميحي علامة قطرية بارزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعد‭ ‬محمد‭ ‬غانم‭ ‬الرميحي‭ ‬لاعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ومنتخب‭ ‬قطر‭ ‬السابق‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وأفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬مروا‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬القطرية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخها‭ ‬الطويل‭ ‬والممتد‭ ‬الى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.‬

كما‭ ‬يعتبر‭ ‬الرميحي‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬مواهب‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬للكرة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬السبعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬بروز‭ ‬أساطير‭ ‬مثل‭ ‬جاسم‭ ‬يعقوب‭ ‬وحمود‭ ‬سلطان‭ ‬وأحمد‭ ‬الطرابلسي‭ ‬وفتحي‭ ‬كميل‭ ‬وخالد‭ ‬بلان‭ ‬وأحمد‭ ‬غراب‭ ‬وغيرهم‭.‬

القائد‭ ‬التاريخي‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬عميد‭ ‬الأندية‭ ‬القطرية،‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬قائد‭ ‬رفع‭ ‬كأس‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬1972،‭ ‬عندما‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ / ‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬الدوحة‭ ‬التراثي،‭ ‬ووقتها‭ ‬سجل‭ ‬الرميحي‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النهائي‭ ‬التاريخي‭ ‬الخالد‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القطريين‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬بلان‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬قطري‭ ‬وخليجي‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لكن‭ ‬وقتها‭ ‬حل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬والأخير‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬البطولة،‭ ‬فإن‭ ‬الرميحي‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬قطري‭ ‬ينال‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬وقاد‭ ‬وقتها‭ ‬الفريق‭ ‬القطري‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬4‭ ‬1‭/ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭ / ‬1،‭ ‬ووقتها‭ ‬خطف‭ ‬الرميحي‭ ‬أنظار‭ ‬الجميع‭ ‬بأهدافه‭ ‬الرائعة‭ ‬ودخل‭ ‬التاريخ‭ ‬من‭ ‬أوسع‭ ‬أبوابه‭.‬

ورغم‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬الأهلي‭ ‬القطري‭ ‬والأهلي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬خليفة‭ ‬الدولي،‭ ‬فإنه‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬خليج‭ ‬يتذكر‭ ‬الكثيرون‭ ‬تألقه‭ ‬وإنجازاته‭ ‬ويلقب‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بالمايسترو‭.‬

وحمل‭ ‬الرميحي‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬لمنتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬دورتي‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬الرابعة‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬بالدوحة،‭ ‬والخامسة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬وألقى‭ ‬قسم‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬خليفة‭ ‬المونديالي‭.‬

ويمتلك‭ ‬الرميحي‭ ‬رقما‭ ‬مميزا‭ ‬كونه‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬قطري‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الخليج‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ (‬1970‭ ‬إلى‭ ‬1979‭).‬

وكانت‭ ‬أجمل‭ ‬أهداف‭ ‬الرميحي‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الخليج‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ (‬الأخضر‭) ‬3‭ / ‬1‭ .‬



