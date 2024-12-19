الحكم على شقيق بوغبا بالسجن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬منها‭ ‬سنتان‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬على‭ ‬ماتياس‭ ‬بوغبا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬ابتزاز‭ ‬شقيقه‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭.‬

وسيُنفذ‭ ‬ماتياس‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬تحت‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬سوار‭ ‬إلكتروني‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الابتزاز‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬بمبلغ‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬شقيقه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممارسته‭ ‬ضغوطا‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬اللاعب،‭ ‬عائلته،‭ ‬وعلاقاته‭ ‬المهنية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭.‬

وأدين‭ ‬أيضا‭ ‬خمسة‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين،‭ ‬وهم‭ ‬أصدقاء‭ ‬طفولة‭ ‬ومعارف‭ ‬لبول‭ ‬بوغبا،‭ ‬بتهم‭ ‬الابتزاز،‭ ‬الاحتجاز،‭ ‬حيازة‭ ‬أسلحة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬إجرامية‭. ‬

صدرت‭ ‬بحقهم‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬وغرامات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬حمل‭ ‬الأسلحة‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

وأعرب‭ ‬معظم‭ ‬محامي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬اعتبروها‭ ‬صارمة‭ ‬للغاية،‭ ‬وأعلنوا‭ ‬نيتهم‭ ‬استئناف‭ ‬الحكم‭.‬















