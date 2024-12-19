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سينغو يعتذر لدوناروما

12/19/2024 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتذر‭ ‬العاجي‭ ‬ويلفريد‭ ‬سينغو‭ ‬لاعب‭ ‬موناكو‭ ‬لحارس‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬لإصابة‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬إثر‭ ‬تصادم‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتعرض‭ ‬دوناروما‭ ‬لجروح‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬من‭ ‬وجهه‭ ‬استدعت‭ ‬وضع‭ ‬10‭ ‬غرز،‭ ‬بعدما‭ ‬اصطدمت‭ ‬قدم‭ ‬سينغو‭ ‬بوجهه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فوز‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭. ‬

وكتب‭ ‬سينغو‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعتذر‭ ‬لجانلويجي‭ ‬دوناروما‭. ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬كان‭ ‬بالطبع‭ ‬غير‭ ‬متعمد،‭ ‬لكنني‭ ‬رأيت‭ ‬لاحقا‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬وجهه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬موجها‭ ‬كلامه‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬الحارس‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬لك‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يتمكن‭ ‬دوناروما‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬التدخل،‭ ‬واستُبدل‭ ‬بالروسي‭ ‬ماتفاي‭ ‬سافونوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬22‭.‬

وأصدر‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بيانا‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬الحارس‭ ‬سيخضع‭ ‬‮«‬لفحوصات‭ ‬طبية‭ (‬الخميس‭) ‬وسيتعين‭ ‬عليه‭ ‬الراحة‭ ‬لأيام‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬اللاعبَين‭ ‬وهما‭ ‬يتصافحان‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬دوناروما‭ ‬للاعب‭ ‬الإيفواري‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بخير،‭ ‬لا‭ ‬تقلق‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحادثة،‭ ‬لم‭ ‬يتلقَ‭ ‬سينغو‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬أو‭ ‬صفراء،‭ ‬حيث‭ ‬رأى‭ ‬الحكم،‭ ‬وفقا‭ ‬لقائد‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس،‭ ‬أن‭ ‬التدخل‭ ‬كان‭ ‬‮«‬جزءا‭ ‬من‭ ‬اللعب‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬موناكو‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬مدافعه‭ ‬تعرض‭ ‬لإهانات‭ ‬عنصرية‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عقب‭ ‬الحادثة‭.‬

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