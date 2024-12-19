سينغو يعتذر لدوناروما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (أ ف ب): اعتذر العاجي ويلفريد سينغو لاعب موناكو لحارس باريس سان جرمان جانلويجي دوناروما أمس الخميس، بعدما تعرض الدولي الإيطالي لإصابة بجروح خطيرة في وجهه إثر تصادم بين اللاعبين خلال مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتعرض دوناروما لجروح عميقة في الجانب الأيمن من وجهه استدعت وضع 10 غرز، بعدما اصطدمت قدم سينغو بوجهه في مباراة فوز سان جرمان 4-2 في موناكو الأربعاء ضمن المرحلة السادسة عشرة.
وكتب سينغو على إنستغرام «أود أن أعتذر لجانلويجي دوناروما. ما حدث كان بالطبع غير متعمد، لكنني رأيت لاحقا أنه تعرض لإصابة خطيرة في وجهه».
وأضاف موجها كلامه مباشرة الى الحارس «أتمنى لك الشفاء العاجل».
لم يتمكن دوناروما من استكمال المباراة بعد التدخل، واستُبدل بالروسي ماتفاي سافونوف في الدقيقة 22.
وأصدر نادي العاصمة بيانا قال فيه إن الحارس سيخضع «لفحوصات طبية (الخميس) وسيتعين عليه الراحة لأيام عدة».
وأظهر مقطع فيديو نشره سان جيرمان اللاعبَين وهما يتصافحان بعد المباراة، حيث قال دوناروما للاعب الإيفواري «كل شيء بخير، لا تقلق».
وعلى الرغم من الحادثة، لم يتلقَ سينغو بطاقة حمراء أو صفراء، حيث رأى الحكم، وفقا لقائد سان جيرمان البرازيلي ماركينيوس، أن التدخل كان «جزءا من اللعب».
من جانب آخر، أعلن موناكو أمس الخميس أن مدافعه تعرض لإهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادثة.
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