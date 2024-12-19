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روزه: لايبزيغ ليس المنافس الأول لبايرن

12/19/2024 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لايبزيغ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ماركو‭ ‬روزه،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬هو‭ ‬المنافس‭ ‬الأول‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميونخ،‭ ‬ولكنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‭ ‬الأمور‭ ‬بعد‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭.‬

ويتربع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬للعب‭ ‬بدون‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬للإصابة،‭ ‬ومر‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأعاد‭ ‬روزه‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح،‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بآخر‭ ‬مباراتين‭ ‬بالدوري،‭ ‬وتأهل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭. ‬ولكنه‭ ‬قال‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬أمامنا‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬للغاية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬صريحا‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬روزه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتحدى‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬بقية‭ ‬المنافسين‭ ‬بعد‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬عندما‭ ‬يستعيد‭ ‬جهود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬اقول‭ ‬دوما‭: ‬لو‭ ‬كان‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬جاهزين،‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬بإمكاننا‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬ما‭. ‬اتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬عافيتهم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‮»‬‭.‬

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