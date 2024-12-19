روزه: لايبزيغ ليس المنافس الأول لبايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لايبزيغ - (د ب أ): قال ماركو روزه، المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، إنه لا يرى أن فريقه هو المنافس الأول لبايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة في مدينة ميونخ، ولكنه يأمل أن تتحسن الأمور بعد العطلة الشتوية.
ويتربع بايرن ميونخ على قمة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ، صاحب المركز الرابع، الذي اضطر للعب بدون عدد من لاعبيه الأساسيين للإصابة، ومر بفترة صعبة في نوفمبر الماضي.
وأعاد روزه الفريق الى المسار الصحيح، بعدما فاز لايبزيغ بآخر مباراتين بالدوري، وتأهل في كأس ألمانيا. ولكنه قال للصحفيين أمس الخميس: «أمامنا طريق طويل للغاية، يجب أن أكون صريحا».
ولكن روزه يأمل في أن يتحدى مع فريقه بقية المنافسين بعد العطلة الشتوية عندما يستعيد جهود المزيد من لاعبيه.
وقال: «اقول دوما: لو كان جميع لاعبي الفريق جاهزين، اعتقد أن بإمكاننا فعل شيء ما. اتمنى أن يستعيد جميع اللاعبين عافيتهم مرة أخرى في مرحلة ما».
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