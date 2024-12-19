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مواجهات سهلة لثلاثي الصدارة في الدوري الإيطالي

12/19/2024 7:18:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬ثلاثي‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباريات‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬المتناول،‭ ‬إذ‭ ‬يستقبل‭ ‬أتالانتا‭ ‬المتصدر‭ ‬إمبولي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬نابولي‭ ‬الوصيف‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جنوى‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬ويواجه‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬كومو‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭.‬

وعلى‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬برغامو‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬سلسلته‭ ‬الإيجابية،‭ ‬فبفوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تشيزينا‭ (‬6-1‭) ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬وبلوغه‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الـ11‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬محليا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬خسارة‭ ‬تلقاها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬كومو‭ (‬2-3‭).‬

ويبدو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬راضيا‭ ‬عما‭ ‬تحقق‭: ‬‮«‬نمرّ‭ ‬بفترة‭ ‬ثقة‭. ‬لدينا‭ ‬روح‭ ‬عظيمة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الثقة‭ ‬والحماس‭. ‬نعيش‭ ‬أوقاتا‭ ‬إيجابية‭ ‬للغاية‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬التحسن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني،‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نتوقف‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬التحسن‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬استمراره‭ ‬تسع‭ ‬مراحل‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬إثر‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو‭ (‬0-1‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة،‭ ‬سيتعيّن‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬جنوى‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الـ13،‭ ‬وانتظار‭ ‬تعثر‭ ‬مفاجئ‭ ‬لأتالانتا‭ ‬لخطف‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬مشاركته‭ ‬الصدارة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬تفصل‭ ‬بينهما‭ (‬37‭ ‬للأول‭ ‬و35‭ ‬للثاني‭).‬

ويفتقد‭ ‬مدربه‭ ‬أنطونيو‭ ‬كونتي‭ ‬خدمات‭ ‬نجميه‭ ‬الجناح‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬والمدافع‭ ‬أليساندرو‭ ‬بونجورنو‭ ‬للإصابة‭.‬

ويدخل‭ ‬إنتر‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭ (‬34‭ ‬نقطة‭) ‬ويملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬مواجهة‭ ‬كومو‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بغياب‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬نجومه‭ ‬متوسط‭ ‬الميدان‭ ‬نيكولو‭ ‬باريلا‭ ‬للإصابة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬غياب‭ ‬المدافعين‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬أتشيربي‭ ‬والفرنسي‭ ‬بنجامان‭ ‬بافار‭ ‬للسبب‭ ‬عينه‭.‬

ويعيش‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فترة‭ ‬إيجابية‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬ينهزم‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري،‭ ‬محققا‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬اكتساح‭ ‬لاتسيو‭ ‬6‭-‬0‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضي،‭ ‬وتعادلين،‭ ‬ويطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬جديد‭ ‬قد‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬اعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬على‭ ‬فيورنتينا‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬جاره‭ ‬يعيش‭ ‬ميلان‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬شابها‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬وأداء‭ ‬غير‭ ‬ثابت‭ ‬ليجد‭ ‬نفسه‭ ‬ثامنا‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ (‬23‭ ‬نقطة‭ ‬ويملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭)‬،‭ ‬ويأمل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فيرونا‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

أما‭ ‬يوفنتوس‭ ‬سادس‭ ‬الترتيب‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬فصحيح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لكنه‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬منها‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭.‬

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