مواجهات سهلة لثلاثي الصدارة في الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): يخوض ثلاثي الصدارة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم مباريات تبدو في المتناول، إذ يستقبل أتالانتا المتصدر إمبولي يوم الأحد، فيما يحلّ نابولي الوصيف ضيفا على جنوى غدا السبت، ويواجه إنتر حامل اللقب كومو يوم الإثنين في ميلانو.
وعلى ملعبه في برغامو يسعى فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني إلى استكمال سلسلته الإيجابية، فبفوزه الساحق على ضيفه تشيزينا (6-1) يوم الأربعاء وبلوغه ربع نهائي كأس إيطاليا حقق انتصاره الـ11 على التوالي محليا، علما أن آخر خسارة تلقاها كانت في 24 سبتمبر أمام كومو (2-3).
ويبدو غاسبيريني راضيا عما تحقق: «نمرّ بفترة ثقة. لدينا روح عظيمة، فضلا عن الثقة والحماس. نعيش أوقاتا إيجابية للغاية. يجب أن نحاول التحسن على المستوى الفني، يجب ألا نتوقف أبدا عن التحسن».
بعد استمراره تسع مراحل في الصدارة قبل التنازل عنها إثر الخسارة أمام لاتسيو (0-1) في المرحلة الخامسة عشرة، سيتعيّن على نابولي الفوز على مضيفه جنوى صاحب المركز الـ13، وانتظار تعثر مفاجئ لأتالانتا لخطف المركز الأول منه أو مشاركته الصدارة، علما أن نقطتين فقط تفصل بينهما (37 للأول و35 للثاني).
ويفتقد مدربه أنطونيو كونتي خدمات نجميه الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والمدافع أليساندرو بونجورنو للإصابة.
ويدخل إنتر ثالث الترتيب (34 نقطة) ويملك مباراة مؤجلة، مواجهة كومو السادس عشر بغياب أحد أبرز نجومه متوسط الميدان نيكولو باريلا للإصابة، إضافة إلى استمرار غياب المدافعين فرانشيسكو أتشيربي والفرنسي بنجامان بافار للسبب عينه.
ويعيش حامل اللقب فترة إيجابية إذ لم ينهزم في مبارياته العشر الأخيرة بالدوري، محققا ثمانية انتصارات، بما فيها اكتساح لاتسيو 6-0 في قمة المرحلة الماضي، وتعادلين، ويطمح إلى تحقيق انتصار جديد قد يتيح له اعتلاء الصدارة إذا فاز في مباراته المؤجلة على فيورنتينا.
وعلى عكس جاره يعيش ميلان فترة صعبة شابها نتائج غير مستقرة وأداء غير ثابت ليجد نفسه ثامنا في الترتيب (23 نقطة ويملك مباراة مؤجلة)، ويأمل العودة إلى السكة الصحيحة أمام مضيفه فيرونا السابع عشر في افتتاح المرحلة اليوم الجمعة.
أما يوفنتوس سادس الترتيب (28 نقطة) فصحيح أنه لم يخسر بعد في الدوري، لكنه تعادل في 10 مباريات منها الأربع الأخيرة.
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