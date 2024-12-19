بايرن لنفـــض غبار خســـارته الأولـــى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب): بعد خسارة أولى في الدوري الألماني لكرة القدم، يبحث بايرن ميونيخ عن الابتعاد بالصدارة التي أمّنها قبل المرحلة الخامسة عشرة الأخيرة لعام 2024، في مواجهة صعبة اليوم الجمعة على أرضه أمام لايبزيغ الطامح للصعود إلى المركز الثاني.
على الرغم من تلقيه خسارتين في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز العاشر في المجموعة الموحّدة، لم يكن بايرن قد خسر محليا قبل بداية ديسمبر الحالي، لكنه ودع مسابقة الكأس على يد باير ليفركوزن حامل اللقب في اليوم الثالث، ثم تعرض لخسارته الأولى في الدوري أمام مضيفه ماينتس السبت الماضي.
وبقيَ بايرن في الصدارة بـ33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفركوزن حامل اللقب، وست عن أينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ.
واعترف البلجيكي فنسان كومباني بعد مواجهة ماينتس بأن فريقه «لم يكن بأفضل أحواله».
وأضاف «سنستخدم الهزيمة اليوم (السبت) لإيقاد النيران خلال مباراة (الجمعة) (أمام لايبزيغ) لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تقديم إجابة».
وعانى بايرن من غيابات عديدة عن صفوفه للإصابة، وعلى رأس اللائحة الهداف الإنجليزي هاري كاين الذي أعلن كومباني في مؤتمر صحفي الخميس جهوزيته لمواجهة اليوم الجمعة.
قال «لن أقول ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا. التدريب الأخير (الخميس) مهم. ولكن إذا سارت الأمور بشكل جيد، فسيكون له دور بالتأكيد غدا».
غاب عن المباريات الأخيرة أيضا الحارس مانويل نوير والكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي كينغسلي كومان وسيرج غنابري والبرتغالي جواو بالينيا.
ويبدو أن لايبزيغ تعافى من شهر نوفمبر حيث خسر خمس مباريات وتعادل في واحدة، إذ تمكن هذا الشهر من الفوز في ثلاث مباريات، لكنه واصل نتائجه الكارثية في دوري الأبطال وتكبّد خسارة سادسة تواليا ولم يعد ضمن حسابات التأهل.
قال لاعب الفريق كزافير شلاغر بعد الفوز على فرانكفورت في المباراة الأخيرة «نحذر من بايرن ميونيخ؟ نعم. نخاف؟ لا».
بدوره، صرّح المدرب ماركو روزه «سنحاول بذل كل ما لدينا (الجمعة) لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضنا».
«لا يزال الوقت مبكرا»
ولن تكون مباراة ليفركوزن الطامح بدوره إلى تقليص الفارق الى نقطة واحدة في حال خسارة منافسه المباشر، سهلة أمام ضيفه فرايبورغ الخامس.
ويسعى بوروسيا دورتموند الثامن إلى الصعود نحو المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية حيث يبتعد بفارق خمس نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال، قبل مواجهته مع فولسفبورغ الأحد في ختام المرحلة.
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