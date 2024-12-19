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بايرن لنفـــض غبار خســـارته الأولـــى

12/19/2024 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬يبحث‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬عن‭ ‬الابتعاد‭ ‬بالصدارة‭ ‬التي‭ ‬أمّنها‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الطامح‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تلقيه‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحّدة،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بايرن‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬محليا‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬لكنه‭ ‬ودع‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث،‭ ‬ثم‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ماينتس‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وبقيَ‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بـ33‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وست‭ ‬عن‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬ولايبزيغ‭.‬

واعترف‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬ماينتس‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بأفضل‭ ‬أحواله‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنستخدم‭ ‬الهزيمة‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬لإيقاد‭ ‬النيران‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ (‬الجمعة‭) (‬أمام‭ ‬لايبزيغ‭) ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تقديم‭ ‬إجابة‮»‬‭.‬

وعانى‭ ‬بايرن‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬عديدة‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬للإصابة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأس‭ ‬اللائحة‭ ‬الهداف‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬كومباني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الخميس‭ ‬جهوزيته‭ ‬لمواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

قال‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أقول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيبدأ‭ ‬المباراة‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬التدريب‭ ‬الأخير‭ (‬الخميس‭) ‬مهم‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬فسيكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بالتأكيد‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

غاب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أيضا‭ ‬الحارس‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬والكندي‭ ‬ألفونسو‭ ‬ديفيس‭ ‬والفرنسي‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬وسيرج‭ ‬غنابري‭ ‬والبرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬بالينيا‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬لايبزيغ‭ ‬تعافى‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬واحدة،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنه‭ ‬واصل‭ ‬نتائجه‭ ‬الكارثية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬وتكبّد‭ ‬خسارة‭ ‬سادسة‭ ‬تواليا‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬ضمن‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل‭.‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬كزافير‭ ‬شلاغر‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬نحذر‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ؟‭ ‬نعم‭. ‬نخاف؟‭ ‬لا‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬صرّح‭ ‬المدرب‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬‮«‬سنحاول‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ (‬الجمعة‭) ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‮»‬‭.‬

‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكرا‮»‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مباراة‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الطامح‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسارة‭ ‬منافسه‭ ‬المباشر،‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الخامس‭.‬

ويسعى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الثامن‭ ‬إلى‭ ‬الصعود‭ ‬نحو‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬حيث‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬فولسفبورغ‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬



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