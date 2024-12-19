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المنتخب الأرجنتيني يحافظ على صدارة التصنيف

12/19/2024 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حافظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬بطل‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الترتيب‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نظيريه‭ ‬الفرنس،‭ ‬والإسباني‭ (‬بطل‭ ‬يورو‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تغيير،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‮
‬يليه‭ ‬منتخبات‭ ‬البرازيل‭ ‬والبرتغال‭ ‬وهولندا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وأقيمت‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬منذ‭ ‬ظهور‭ ‬آخر‭ ‬تصنيف،‭ ‬حيث‭ ‬قفز‭ ‬منتخب‭ ‬فيتنام‭ ‬مركزين‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الـ114،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬منتخبا‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وميانمار‭ ‬مركزين‭ ‬ليحتلا‭ ‬المركز‭ ‬الـ127‭ ‬والـ169‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

ولم‭ ‬يحدث‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬بقارة‭ ‬إفريقيا‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف،‭ ‬يليه‭ ‬المنتخب‭ ‬السنغالي،‭ ‬ثم‭ ‬المصري،‭ ‬فيما‭ ‬حافظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬يليه‭ ‬منتخبا‭ ‬إيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬


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