المنتخب الأرجنتيني يحافظ على صدارة التصنيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): حافظ المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الخميس، للمرة الثانية على الترتيب.
ويتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب متفوقا على نظيريه الفرنس، والإسباني (بطل يورو 2024) في قائمة العشرة الأوائل التي لم تشهد أي تغيير، حيث جاء المنتخب الإنجليزي في المركز الثالث
يليه منتخبات البرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا من المراكز الرابع إلى العاشر على الترتيب.
وأقيمت 21 مباراة دولية على مدار الأسابيع الماضية منذ ظهور آخر تصنيف، حيث قفز منتخب فيتنام مركزين ليحتل المركز الـ114، فيما تراجع منتخبا إندونيسيا وميانمار مركزين ليحتلا المركز الـ127 والـ169 على الترتيب.
ولم يحدث تغيير في المراكز الأولى بقارة إفريقيا حيث حافظ المنتخب المغربي على صدارة التصنيف، يليه المنتخب السنغالي، ثم المصري، فيما حافظ المنتخب الياباني على تصنيف قارة آسيا، يليه منتخبا إيران وكوريا الجنوبية.
MENAFN19122024000055011008ID1109014556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.