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أرتيتا: جيسوس عاد لأفضل مستوياته

12/19/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬مهاجم‭ ‬الفريق‭ ‬جابرييل‭ ‬جيسوس،‭ ‬قد‭ ‬عاد‭ ‬لأفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليقود‭ ‬أرسنال‭ ‬للتأهل‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬أرسنال‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬جان‭ ‬فيليب‭ ‬ماتياتا‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬جيسوس‭ ‬لإنقاذ‭ ‬فريقه‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬دقيقة‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز‭ ‬3‭ / .‬2

ودخل‭ ‬جيسوس‭ ‬مباراة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أرتيتا‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يبيع‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وكافأ‭ ‬جيسوس‭ ‬مدربه‭ ‬على‭ ‬ثقته‭ ‬به‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬مسيرته‭ ‬للحياة‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬موسم‭ ‬إيجابي‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأجله‭. ‬مر‭ ‬بفترة‭ ‬طويلة‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬هدف،‭ ‬واليوم،‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭... ‬الأهداف‭ ‬الثلاث‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬سجلها،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ -‬ظهر‭ ‬أنه‭ ‬حاد‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬عظيم‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬وللفريق،‭ ‬لأنه‭ ‬يمكننا‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬لديه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجودة‭. ‬جابرييل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنا‭. ‬إنها‭ ‬رسالة‭ ‬كبيرة‭ ‬للفريق‭ ‬أن‭ ‬جابرييل‭ ‬عاد‭ ‬لأفضل‭ ‬مستوياته‭. ‬الأمر‭ ‬متعلق‭ ‬حاليا‭ ‬بالاستمرارية‮»‬‭.‬

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