أرتيتا: جيسوس عاد لأفضل مستوياته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن مهاجم الفريق جابرييل جيسوس، قد عاد لأفضل مستوياته بعدما سجل اللاعب البرازيلي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الشوط الثاني ليقود أرسنال للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أرسنال كان متأخرا في النتيجة بعد مرور أربع دقائق فقط من مباراته أمام كريستال بالاس الأربعاء بعدما سجل جان فيليب ماتياتا هدف التقدم قبل أن يتدخل جيسوس لإنقاذ فريقه بتسجيله ثلاثة أهداف في 27 دقيقة ليقود فريقه للفوز 3 / .2
ودخل جيسوس مباراة دور الثمانية وقد سجل هدفين فقط هذا العام، وهو ما دفع أرتيتا إلى تأكيد أنه لن يبيع اللاعب في فترة الانتقالات التي تبدأ الشهر المقبل.
وكافأ جيسوس مدربه على ثقته به وسجل ثلاثة أهداف يمكنها أن تعيد مسيرته للحياة كما أنها يمكن أن تساعد أرسنال في تحقيق موسم إيجابي.
وقال أرتيتا: «أنا سعيد للغاية لأجله. مر بفترة طويلة لم يسجل فيها أي هدف، واليوم، سجل ثلاثة أهداف... الأهداف الثلاث المتنوعة التي سجلها، والعديد من الأفعال التي شارك بها -ظهر أنه حاد جدا».
وأضاف: «هذا شيء عظيم بالنسبة له وللفريق، لأنه يمكننا الاعتماد على لاعب لديه مثل هذه الجودة. جابرييل في هذا المستوى إضافة كبيرة لنا. إنها رسالة كبيرة للفريق أن جابرييل عاد لأفضل مستوياته. الأمر متعلق حاليا بالاستمرارية».
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