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فينيسيوس: كان أسبوعا مهما

12/19/2024 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬ببطولة‭ ‬إنتركونتيننتال،‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وقاد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الريال‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬إنتر‭ ‬كونتيننتال‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‮
‬الأربعاء،‭ ‬بعدما‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لكيليان‭ ‬مبابي‭ ‬ليسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬بنفسه‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وقال‭ ‬جونيور،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬فيفا‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬بالعاصمة
القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬أسبوعا‭ ‬جميلا‭ ‬ومهما‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬هذه‭ ‬هدية‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬معي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬طفلا،‭ ‬وخاصة‭ ‬لاعبي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬لقد‭ ‬فعلوا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجلي،‭ ‬وأعطوني‭ ‬الحرية‭ ‬وساعدوني‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬للقيام‭ ‬بأشياء‭ ‬رائعة‭ ‬للفريق‭ ‬ولهذا‭ ‬النادي‭ ‬العظيم‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬عدم‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭: ‬‮«‬أعيش‭ ‬أيامي‭ ‬بسلام‭ ‬شديد‭ ‬منذ‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬لعائلتي‭. ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬أفضل‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬قللوا‭ ‬من‭ ‬قدري‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أخفض‭ ‬رأسي‭ ‬أبدا‭ ‬وواصلت‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭. ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬لي‭ ‬فيها‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬ما‭ ‬أفكر‭ ‬به‭ ‬وما‭ ‬يقوله‭ ‬لي‭ ‬جميع‭ ‬زملائي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬لألعب‭ ‬من‭ ‬أجلهم‭ ‬وأبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أروع‭ ‬قميص‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬


‬وعن‭ ‬علاقته‭ ‬بالفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬معجبيه‭. ‬أرسلت‭ ‬له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أحلم‭ ‬دائما‭ ‬باللعب‭ ‬معه،‭ ‬فهو‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭. ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬منا‭ ‬معجبا‭ ‬بالآخر‭. ‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬رائع‭ ‬ويحب‭ ‬الجميع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض،‭ ‬دون‭ ‬غرور‭. ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لوضع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬القمة،‭ ‬حيث‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬يمنحه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬نلعبها،‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭. ‬نريد‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬القمة‭. ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬كأس،‭ ‬لقد‭ ‬توجنا‭ ‬أبطالا‭ ‬للعالم‭. ‬آمل‭ ‬ان‭ ‬نواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬ونواصل‭ ‬صناعة‭ ‬التاريخ‭ ‬بهذا‭ ‬القميص‮»‬‭.‬

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